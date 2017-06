Neben den personellen Turbulenzen gerät der Fahrdienstvermittler Uber nun auch noch vermehrt in den Fokus der nationalen Politik. Die SP macht sich Sorgen um das traditionelle Taxigewerbe. Dieses leide stark unter der neuen Konkurrenz: «Gemäss Aussage von Taxifahrern müssen immer mehr ihrer Berufskollegen von der Sozialhilfe unterstützt werden, weil sie nicht mehr in der Lage sind, existenzsichernde Einkommen zu generieren», schreibt die Basler Nationalrätin Silvia Schenker in einem eben eingereichten Vorstoss.

Die SP will deshalb vom Bundesrat wissen, wie sich die Taxibranche in den vergangenen Jahren entwickelt hat und welche Massnahmen er ergreifen will, um wegen Lohndumpings ein verstärktes Abrutschen von Fahrern in die Sozialhilfe zu verhindern.

Uber ist in vielen Ländern umstritten und stösst auf erbitterten Widerstand etablierter Taxiunternehmen. Die Preise für Fahrten, die Uber gegen eine Gebühr vermittelt, sind meist deutlich tiefer als die örtlichen Taxitarife. Mittlerweile befasst sich selbst der Europäische Gerichtshof mit dem Thema. (dba)