Der fragwürdige Kampf gegen Plastiksäckli

Ab Anfang 2021 soll in der Schweiz kein einziger Plastiksack mehr gratis über die Ladentheke gehen. Das sieht die neue Branchenvereinbarung der Detailhändler vor. Migros und Coop haben es bereits vorgemacht: Seit sie für ihre Raschelsäckli eine Gebühr von 5 Rappen verlangen, ging die Nachfrage um über 80 Prozent zurück. Rund 850 Tonnen Neuplastik könne man so jährlich einsparen, heisst es bei Coop. Nun sollen also alle Detailhändler mitmachen, auch jene aus dem Non-Food-Bereich.

Die Marschrichtung ist eindeutig: Plastik reduzieren – der Umwelt zuliebe. Und wer könnte da etwas dagegen haben? In den vergangenen Jahren ist das einstige Supermaterial stark in Verruf geraten. Bei vielen Konsumenten sitzt der Schrecken angesichts schwimmender Plastikinseln im Meer und Mikroplastikrückständen im Essen noch immer tief in den Knochen. Sie fordern von den Detailhändlern deshalb vermehrt eine Abkehr vom Plastik und eine Zuwendung hin zu ökologischeren Alternativen.

Lehner Versand will «Zeichen für den Umweltschutz» setzen

Das Problem dabei: Gerade bei Tragtaschen oder Verpackungen weisen Kunststoffe oftmals eine bessere Ökobilanz auf als andere Materialien. Roland Hischier von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa: