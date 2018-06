Das Happening ist dick in der Agenda der Raiffeisen-Community eingetragen. In zwei Wochen, am 15. und 16. Juni, findet im Tessin die Delegiertenversammlung der Genossenschaftsbanken statt. Rund 170 Abgeordnete, dazu eine grosse Delegation aus der Zentrale in St. Gallen sowie Präsidenten der Regionalverbände werden nach Lugano pilgern.

Die höchsten «Raiffiseler» reisen bereits am Freitagabend an, dann werden sie mit einem bunten Programm inklusive Apéro und Abendessen unterhalten. Am Samstag folgt das Geschäftliche. Dazu wurde das mondäne Kunst- und Kulturzentrum LAC direkt am Lago di Lugano gemietet.

Auf den Schultern der stimmberechtigten Delegierten lastet eine grosse Verantwortung. Sie müssen die Interessen von über 1,8 Millionen Genossenschaftern vertreten. Sie haben zu entscheiden, ob sie die Jahresrechnung abnehmen oder vorgeschlagene Verwaltungsräte wählen wollen. In der Vergangenheit haben die Delegierten jeweils brav die Anträge der Zentrale abgenickt. Die Delegiertenversammlungen sind bei Raiffeisen reine Form- beziehungsweise Spasssache.

Damit dies auch dieses Jahr so wird, haben die Manager aus St. Gallen vorgesorgt. Seit Wochen wird unter der Leitung von Chef Patrik Gisel intensiv auf diesen Termin hin lobbyiert und antichambriert. So wie bei börsenkotierten Gesellschaften – nur sucht das Management nicht das Gespräch mit grossen Aktionärsgruppen, sondern eben mit den Delegierten und den Präsidenten der Regionalverbände.

Streit um Décharge

Das wichtigste Geschäft ist die Erteilung der sogenannten Décharge. Jeder Verein, jede Aktiengesellschaft oder eben jede Genossenschaft muss an der Jahresversammlung über die Entlastung (Décharge) der Organe befinden. Mit einem entsprechenden Beschluss verzichten Aktionäre oder Delegierte auf die Geltendmachung allfälliger Verantwortlichkeitsansprüche zur Deckung eines Schadens der Gesellschaft.

Wie Recherchen zeigen, haben angesichts der Vorkommnisse um den früheren Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz und der ungeklärten Verantwortlichkeiten etliche Delegierte in Erwägung gezogen, den Spitzen-Organen die Décharge zu verweigern. Die Überlegung macht insofern Sinn, als die Ära Vincenz bei Raiffeisen noch längst nicht aufgeklärt ist. Es läuft derzeit ein Enforcement-Verfahren der Finanzmarktaufsicht (Finma) gegen die Bank.