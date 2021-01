Datenschutzexperte zum Whatsapp-Dilemma: «Die Darstellung von Facebook ist nicht glaubwürdig»

Die Änderung der Datenschutzbestimmungen von Whatsapp hat bei vielen Nutzerinnen und Nutzern Verunsicherung ausgelöst. Alternative Dienste wie Threema, Signal oder Telegram haben deshalb in den letzten Tagen einen beispiellosen Zulauf erlebt . Doch ist die gegenwärtige Aufregung berechtigt? Welche Daten werden von Whatsapp künftig tatsächlich geteilt? Und welche Alternativen empfehlen Datenschutzexperten? Wir haben bei Martin Steiger, Anwalt und Unternehmer für Recht im digitalen Raum, nachgefragt.

Bei Whatsapp droht künftig noch mehr Datensammlung. Was bedeutet das für die Nutzerinnen und Nutzer?

Martin Steiger: Facebook hat Whatsapp für rund 19 Milliarden Dollar gekauft, um auch die dort vorhandenen Nutzerdaten zu Geld machen zu können. Dazu gehört, dass Whatsapp immer enger in die «Facebook-Familie» integriert wird und auch immer mehr Daten fliessen. Das geschieht Schritt um Schritt.

Welche Nutzerdaten werden denn künftig innerhalb der «Facebook-Familie» geteilt?

Wer wissen möchte, welche Nutzerdaten wie und wofür verwendet werden, muss leider die neuen Bedingungen lesen. Der Aufwand wird sich für einzelne Nutzer aber kaum lohnen.

Warum nicht?

Facebook verfolgt offensichtlich nicht das Ziel, Transparenz zu schaffen, sondern erschlägt die Nutzerinnen und Nutzer mit langfädigen Rechtstexten. Klar ist, dass bei Whatsapp schon jetzt alle vorhandenen Nutzerdaten gesammelt und für diverse Zwecke verwendet werden. Lediglich die eigentlichen Inhalte, also die verschickten Bilder und Texte, sind aufgrund der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung teilweise davon ausgenommen. Facebook weiss aber, wer wann und wo mit wem kommuniziert hat, was bereits sehr aussagekräftig ist.

Wenn Nachrichteninhalte nicht betroffen sind, weshalb sollte man beunruhigt sein?

Facebook kennt unsere persönlichen Netzwerke und kann diese Daten mit Informationen aus anderen Quellen verknüpfen. Es geht nicht nur um Daten von Facebook und Instagram. In vielen Apps und auf vielen Websites trackt Facebook unsere Aktivitäten. Ausserdem kauft der Konzern Daten von Dritten, zum Beispiel über Zahlungen mit Kreditkarten. Facebook wird denn auch immer wieder für Datenschutzverletzungen gebüsst.

Laut Datenschutzbestimmungen der EU und der Schweiz ist eine Verknüpfung von Daten aus Facebook, Whatsapp und Instagram verboten. Zudem betrifft die Anpassung bei Whatsapp offenbar nur Firmen- und nicht Privatprofile.

Ich halte diese Darstellung von Facebook nicht für glaubwürdig. Das liegt allein schon daran, dass Whatsapp die zwingende Annahme der neuen Bedingungen unter anderem mit der Integration der Angebote von verschiedenen Facebook-Unternehmen begründet – auch in Europa. Klar ist, dass Daten von Whatsapp zu Facebook fliessen und umgekehrt.

Würden Sie Nutzerinnen und Nutzern deshalb zu einer Abkehr von Whatsapp raten?

Die Nutzerinnen und Nutzer müssen am Ende selbst entscheiden, ob sie es beunruhigend finden, dass ein Unternehmen wie Facebook derart viel über ihr Leben weiss. Mich freut die Aufmerksamkeit für das wichtige Thema der Privatsphäre beim Instant Messaging. Immerhin erfolgt heute darüber der allergrösste Teil der Kommunikation in der Schweiz.

Welche Folgen könnte diese Sensibilisierung haben?

Sie könnte für Nutzerinnen und Nutzer ein Anlass sein, vermehrt andere Dienste auszuprobieren. Nüchtern betrachtet hat jemand, der bereits Whatsapp verwendet, keinen direkten Anlass, den Dienst nun plötzlich gar nicht mehr zu nutzen, denn es ändert sich nichts Grundlegendes. Aber überall dort, wo man nicht zwingend auf Whatsapp angewiesen ist, sollte man sich überlegen, eine datenschutzfreundliche Alternative zu verwenden. Angebote von Facebook werden nie datenschutzfreundlich sein, denn das wäre ein ganz anderes Geschäftsmodell.

Als mögliche Alternativen werden immer wieder Telegram und Signal, aber auch der in Pfäffikon domizilierte Bezahldienst Threema genannt. Sind Bezahlmodelle den Gratisangeboten vorzuziehen?

Entscheidend sind nicht die Kosten, sondern das Geschäftsmodell. Threema setzt beispielsweise auf zahlende Nutzerinnen und Nutzer. Bei Signal erfolgt die Finanzierung durch eine gemeinnützige Stiftung. Grundsätzlich gilt: Überall dort, wo das Geschäftsmodell nicht auf der Sammlung von Daten basiert, wo die Nutzerinnen und Nutzer also nicht überwacht werden, um möglichst effizient auf Werbung und sonstige Inhalte gelenkt zu werden, gibt es automatisch ein Plus an Datenschutz.

Welchen Mitteilungsdienst nutzten Sie privat?

Ich nutze alle gängigen Instant-Messaging-Dienste. Als Anwalt für Recht im digitalen Raum ist es wichtig, dass ich alle gängigen Angebote kenne.

In dem Fall: Welchen würden Sie weiterempfehlen?

Ich empfehle, Signal und Threema auszuprobieren. Signal ist international und kostenlos. Threema hat einen Fokus auf den deutschsprachigen Raum und kostet für die gewöhnliche Nutzung einmalig drei Franken, kann dafür aber ohne Handynummer genutzt werden.