Vergebene Chancen

Und die Mieten fallen teils schneller, als es die Vermieter zugeben wollen. In ihren Online-Inseraten schreiben sie unveränderte Mieten aus, in Verhandlungen machen sie Zugeständnisse. «Uns sind Fälle bekannt, in denen die ersten sechs Monatsmieten erlassen wurden», sagt Raiffeisen-Ökonom Koch. Da die durchschnittliche Mietdauer bei 60 Monaten liege, entspreche dies einer Senkung um 10 Prozent.

Solche vorübergehenden Erlasse haben für die Vermieter einen grossen Vorteil. So können sie weiter so tun, als seien ihre Liegenschaften noch gleich viel wert – für ihre Bilanzen hat es keine Folgen. Würden sie den offiziellen Mietpreis senken, der über die gesamte Mietdauer gilt, kämen sie um Abschreibungen nicht herum.

Die Wohnungssuche ist einfacher als auch schon. Es könnte allerdings noch besser sein. Oft wird an der Nachfrage vorbeigebaut. Viele neue Wohnungen entstehen abseits der Zentren, in ländlichen Regionen, wo weniger Menschen hinziehen wollen. «Die Gemeinden mit hohen Leerwohnungsziffern liegen allesamt nicht in der Nähe der Zentren», sagt Michael Töngi, Generalsekretär des Schweizer Mieterverbandes.

Die Region Aarau ist auch hier typisch. In der Stadt Aarau selber wird zwar auch viel gebaut, aber die Wohnungen gehen nach wie vor rasch weg, insbesondere nahe vom Bahnhof. Weiter weg vom Zentrum Aarau, in der Agglomeration, wo ebenfalls viel Geld in den Wohnungsbau fliesst, sieht es anders aus. «Dort stehen die Wohnungen deutlich länger leer», sagt Raiffeisen-Ökonom Koch.