Der Zürcher Investor Rudolf Bohli will mit seinem aktivistischen Hedgefonds RBR die Credit Suisse (CS) in drei Teile aufspalten. Dies sorgte für grosses Aufsehen, als seine Pläne am Dienstag publik wurden. Ob sein Vorhaben aufgehen wird, ist fraglich, selbst wenn Bohli nach eigenen Angaben Gespräche mit 100 Investoren geführt hat. Denn der grösste CS-Aktionär, Harris Associates, erteilte Bohli am Dienstag eine Abfuhr. Dies könnte Signalwirkung für andere CS-Investoren haben. Die US-Fondsgesellschaft Harris hält 9 Prozent aller CS-Aktien. Bohlis Hedgefonds RBR dagegen besitzt nur gerade zwischen 0,2 und 0,3 Prozent der Aktien der Grossbank.

Ein wenig Rückenwind erhalten Bohlis Pläne nun aber trotzdem. Entgegen seiner ursprünglichen Aussage unterstützt Harris den Schweizer Hedgefonds-Manager nun doch – zumindest ein wenig. CS-Konzernchef Tidjane Thiam solle die Verlegung seiner Investmentbank prüfen, sagte David Herro, Anlagechef und Vizepräsident von Harris, der «Financial Times» am Mittwoch. Herro schlägt einen Standort als Sitz der Investmentbank vor, an dem die Vorschriften weniger streng sind als in der Schweiz. Bohli glaubt indes, dass mit der Verlegung der Investmentbank etwa in die USA nur halb so viel Kapital für die Sparte hinterlegt werden muss wie heute. Gleichzeitig sagte Herro gestern, er sei weiterhin nicht von den Plänen Bohlis überzeugt.

Unbesehen von der eher lauwarmen Unterstützung durch Grossaktionär Harris, erscheinen die Erfolgschancen für Bohli nach wie vor als gering. Selbst wenn es Bohli gelingen sollte, andere Investoren von seinem Vorhaben zu überzeugen, stellt sich mindestens eine weitere grosse Hürde. Im Falle einer Aufspaltung hätten die Aufsichtsbehörden ein gewichtiges Wort mitzureden. In der Schweiz ist die Finanzmarktaufsicht Finma zuständig. Diese will sich zwar nicht zu einer allfälligen Aufspaltung äussern, da sich ein solches Szenario derzeit im Reich der Spekulationen bewege.

Klar ist dennoch, dass die Credit Suisse zwingend mit der Finma in Kontakt treten müsste, um eine Aufspaltung vorzubereiten und umzusetzen. Die Behörde würde mit Sicherheit einschreiten, sollte sie mit einzelnen Vorschlägen zur Auftrennung nicht zufrieden sein. Allein die Abtrennung des Schweizer Geschäfts von der restlichen Bank war eine enorme Übung mit mehreren aufsichtsrechtlichen und weiteren juristischen Knacknüssen.

Einer, der Rudolf Bohlis Pläne mit Überzeugung unterstützt, ist Gaël de Boissard. Pikant: Bohlis Mitstreiter war bis 2015 Co-Chef der Investment-Bank der CS und Mitglied der Konzernleitung. Unter dem damals neu installierten Konzernchef Tidjane Thiam musste de Boissard gehen. Nicht zuletzt durch seine Position im Topmanagement besitzt der Franzose ein grösseres Aktienpaket der CS. Wie die «Financial Times» schreibt, sei er frustriert über die Kursentwicklung. De Boissard sei über den Plan Bohlis informiert worden und glaube, dieser habe seine Vorzüge.

Kleiner Einsatz, grosser Gewinn?

Genauere Details zur Aufspaltung will Bohli an der sogenannten Robin-Hood-Konferenz der grössten US-Bank J. P. Morgan am Freitag in New York bekannt geben. Doch auch wenn es nicht zur Aufspaltung kommen sollte, könnte es am Ende für Bohli und seinen Hedgefonds trotzdem ein Happy End geben. Er dürfte auf einen Kursanstieg spekulieren, den er mit seinem Einstieg selber mitverursacht. Doch ein solcher Plan kann auch schiefgehen, da die Börse oft unberechenbar ist. Zudem können geopolitische oder konjunkturelle Grossereignisse das Abschneiden der einzelnen Unternehmen zumindest temporär in den Hintergrund drängen.

Bei seinem Angriff auf den Vermögensverwalter GAM diesen Sommer ging Bohlis Taktik auf. Nach seinem Einstieg forderte er für sich und zwei Mitstreiter Einsitz in den Verwaltungsrat. Dies verwehrte ihm die Generalversammlung, doch Bohli verabschiedete sich kurze Zeit später mit einem «zufriedenstellenden Gewinn», wie er damals sagte. Wie hoch dieser in Franken und Rappen ausgefallen ist, blieb bis dato bekannt.