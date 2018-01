Zum Ausfall kam es gegen 19.30 Uhr New Yorker Ortszeit. Er war gegen 21.30 Uhr behoben, wie die Behörde mitteilte. Zurzeit gebe es keinen Hinweis darauf, dass es sich beim Systemunterbruch um einen bösartigen Akt gehandelt habe.

Eine Erklärung dazu, was die Panne verursachte, gab die Behörde aber nicht ab. Sie teilte mit, dass die Reisenden mit alternativen Methoden abgefertigt wurden. Einen ähnlichen Ausfall hatte es bereits vor einem Jahr gegeben.

Reisende, die aus dem Ausland in den USA ankamen, berichteten auf Twitter von langen Warteschlangen am New Yorker Flughafen John F. Kennedy und am Flughafen Hartsfield-Jackson in Atlanta. Betroffen vom Ausfall waren auch die internationalen Flughäfen von Miami und Los Angeles.