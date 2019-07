Das Urteil der Analysten und Anleger ist unzimperlich. An der Schweizer Börse verloren die Aktien von Clariant gestern satte 9,6 Prozent. «Was für ein Chaos», schreibt ein deutscher Analyst. Sein Pendant von der Zürcher Bank Vontobel erklärt den Spezialchemiekonzern mit Sitz in Muttenz BL kurzerhand zum Restrukturierungsfall.

Was ist passiert? Am Mittwoch verliess der bisherige Clariant-Chef Ernesto Occhiello das Unternehmen völlig überraschend. Präsident Hariolf Kottmann, der Clariant bis letzten Oktober während zehn Jahren als Konzernchef führte, übernimmt vorübergehend das Ruder. Am Donnerstag folgte der nächste Paukenschlag: Die Baselbieter Firma stoppt das geplante Gemeinschaftsunternehmen mit dem Chemiekonzern Sabic. Die Saudis sind mit einem Anteil von 25 Prozent zudem der grösste Aktionär von Clariant.

Wäre das Vorhaben mit Sabic gelungen, so hätte sich Clariant noch stärker auf anspruchsvollere und teurere Chemiespezialitäten ausgerichtet. Gleichzeitig wäre Clariant mit einem anvisierten Umsatz von 9 Milliarden Franken in eine höhere Liga aufgestiegen.