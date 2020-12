CKW-CEO Martin Schwab: «Bei den erneuerbaren Energien ist die Schweiz nicht auf Kurs»

Das Betriebsergebnis 2020 der CKW fiel mit 124,4 Millionen Franken tiefer als im Vorjahr 2019 (186,8 Millionen Franken). Erklärt wird dies mit dem Wegfall von Sondereffekten. So habe im Vorjahr etwa eine Neubewertung der Produktions­anlagen das operative Ergebnis mit 87,7 Millionen Franken begünstigt. Ohne Einbezug der Sondereinflüsse falle das Betriebsergebnis sodann um 11,3 Millionen Franken höher als im Vorjahr aus. Die Gesamtleistung der Gruppe stieg derweil um 6 Prozent auf 820,4 Millionen Franken. Der Stromabsatz ging um 4,5 Prozent auf 5,87 Millionen Kilowattstunden zurück. In den Jahren 2019/20 hat die CKW 83 Millionen Franken investiert, davon 65 Millionen Franken ins Netz. 2021 will die Gruppe weiter in den Ausbau der erneuerbaren Energien investieren. Die aktuellen Vorhaben haben ein Volumen von 183,5 Millionen Franken und sollen Strom für über 30000 Haushalte liefern. Die Zahl der Mitarbeiter stieg 2020 von 1690 auf 1749. Mehr Personal benötigte wegen der Solarstromanlagen die Sparte Gebäudetechnik. Veränderungen gibt es auch im Verwaltungsrat. Auf die Urner Ständerätin Heidi Z’graggen (CVP) und Jörg Schnyder sollen der Urner Regierungsrat Dimitri Moretti (SP) sowie Anita Eckardt vom Baukonzern Implenia folgen. Der Verwaltungsrat will die Dividende bei 3 Franken pro Aktie belassen. (sda/cg)