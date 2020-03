CIA besass mutmasslich zweite Schweizer Firma – mit Grossbanken und Behörden als Kunden

Nun lichtet sich der Nebel: Die Firma nahm 2001 in der heutigen Form den Betrieb auf; 100 Prozent der Aktien gingen an eine Holding namens The Crypto Group AG, die von damaligen Crypto-AG-Verwaltungsräten gegründet wurde. Kurz darauf, im Januar 2002, übernahm die «The Crypto Group» zudem alle Aktien der Crypto AG. Der Eigentümer der «The Crypto Group» wurde zur gleichen Zeit eine Briefkastenfirma mit Sitz bei einer diskreten Anwaltskanzlei in Vaduz, die «Anstalt Europäische Handelsgesellschaft».

UBS, Credit Suisse, Sunrise, viele Kantonsbehörden: Sie alle vertrauen oder vertrauten für die Sicherheit ihrer sensiblen Daten auf die IT-Firma Infoguard AG mit Sitz in Baar ZG. Dokumente aus dem Zuger Handelsregister zeigen nun: Infoguard gehörte über eine verschlungene Holdingstruktur von 2002 bis 2018 mutmasslich dem amerikanischen Auslandsgeheimdienst CIA. Konkret war der Eigentümer von Infoguard eine liechtensteinische Gesellschaft; über diese hatte der Geheimdienst die mittlerweile berüchtigte Crypto AG kontrolliert, die jahrzehntelang über hundert Staaten gezinkte Chiffriergeräte verkaufte.

Die geleakten CIA-Dokumente zeigen, dass die CIA über diese liechtensteinische Gesellschaft einst die Crypto AG kontrolliert hatte. Sie hatte sogar einen eigenen Codenamen: «AEH (Anmerkung: Anstalt Europäische Handelsgesellschaft), die Holdinggesellschaft, die Crypto besass, wurde GOLF genannt», steht in einem Dokumentenauszug, den die Washington Post veröffentlicht hat.

Geheimdienstoperation war «lebendig und gesund»

Für den Zeitraum bis zur Jahrtausendwende gibt es für die CIA-Eigentümerschaft der Liechtensteiner Gesellschaft schriftliche Belege. Wenn man übereinstimmenden Berichten von Washington Post, ZDF und SRF glaubt, gehörte die Crypto AG indirekt bis 2018 dem US-Geheimdienst. Dafür berufen sich die Medien auf «Interviews mit mehreren früheren und derzeitigen Nachrichtendienst-Beamten».

In dem CIA-Papier steht: Die Operation Minerva, so hiess die Eigentümerschaft der Crypto durch die Geheimdienste, sei «zur Jahrhundertwende lebendig und gesund» gewesen. Nur ein Jahr später nahm Infoguard den Betrieb auf. Da Crypto bis Januar 2018 denselben Eigentümer wie Infoguard hatte, müsste die CIA bis zu dem Zeitpunkt also auch Infoguard besessen haben.

«The Crypto Group», die der CIA-Tarngesellschaft gehörte, pumpte bis 2003 9,1 Millionen Franken in Form eines Darlehens in die Infoguard. Das geht aus im Handelsregister hinterlegten Verrechnungsausweisen hervor. Die Schulden hat Infoguard nie wirklich zurückgezahlt, sondern per Kapitalerhöhung mit neu ausgestellten Aktien

getilgt.

In den 1990er-Jahren hatte die CIA laut den Geheimdienstpapieren immer wieder Millionen in die Crypto AG einfliessen lassen. Woher kamen die zehn Millionen für Infoguard im Jahr 2003? Infoguard will nichts zu Ihrer Holding sagen. Und Robert Schlup, der Liquidator der «The Crypto Group», sagt: «Zur internen Finanzierung der Geschäftstätigkeit äussern wir uns nicht.» Die Liechtensteiner Anwaltskanzlei, welche die Briefkastenfirma verwaltet, antwortete nicht auf eine Anfrage.