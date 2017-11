Wer es unter die glückliche Auswahl schafft, darf sich über monatliche Lieferungen von jeweils zwölf Kisten a zwölf Flaschen Hochprozentigem der Marke Jiangxiaobai freuen. Bei dem feilgebotenen Trank handelt es sich um getreidebasierten "Baiju"-Schnaps, ein typisch chinesisches Gebräu. Eine Flasche davon kostet normalerweise 15 Yuan.

Einige Interessenten äusserten die Sorge, dass Jiangxiaobai die lebenslangen Lieferungen nicht für alle Käufer gewährleisten kann. Deswegen versicherte das Unternehmen eine vollständige Rückerstattung, sollte die Nachfrage im Laufe der nächsten dreissig Jahre nicht mehr gedeckt werden können.

Auch für den Fall, dass ein Kunde innerhalb von fünf Jahren nach dem Kauf stirbt, hat sich der Hersteller abgesichert: Die lebenslängliche Schnapslieferung kann dann einfach weitervererbt werden.

Der auch als "Double 11" bekannte "Single-Tag" am 11.11. ist seit 2009 das chinesische Online-Pendant zum US-Shopping-Event "Black Friday" und zieht jährlich hunderte Millionen Konsumenten an. An diesem Tag werden überall besonders günstige Schnäppchen angeboten.

Besonders die chinesische Internetplattform Alibaba profitiert vom nationalen Tag des Kaufrausches: Beim letzten "Single-Tag" erreichten Alibabas Verkäufe einen Warenwert von 17,8 Milliarden Dollar.