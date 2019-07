Seit dem Kauf stand Gao in Kontakt mit verschiedenen Hotelbetreiberketten, die gerne das traditionsreiche Haus an bester Lage am Vierwaldstättersee in seinem Auftrag führen möchten. Mit einer von ihnen scheinen die Verhandlungen nun kurz vor dem Abschluss zu stehen. Beat Christen, Sprecher der First Swiss Hotel Collection AG, bestätigt, dass eine bekannte Betreibergruppe das Palace nach der Wiedereröffnung führen wird. «Die Gespräche sind im Gang. Es liegt aber erst eine gegenseitige Absichtserklärung und noch kein unterschriebener Vertrag vor. Wir können darum den Namen des künftigen Partners noch nicht nennen», so Christen. Er erwartet, dass der Entscheid schon bald fällt. Die First Swiss Hotel Collection gehört Gao und ist die heutige Betreiberin des Palace.

Eine Hotelmarke für Premiumgäste

Beim neuen Betreiber handelt es sich mit grösster Wahrscheinlichkeit um die Luxushotel-Betreibergruppe Mandarin Oriental. Das ergaben Recherchen unserer Zeitung. Die Gruppe hat ihre Wurzeln in Hongkong, betreibt weltweit 44 Hotels und spielt in der Champions League der Luxushotellerie mit. In der Schweiz betreibt sie ein Hotel in Genf (siehe Kasten unten). Gao würde Besitzer der Palace-Immobilie bleiben, Strategie und Tagesgeschäft wären Sache der Betreiber. Da die Marke Oriental Mandarin über eine weltweite Ausstrahlung und die Firma über ein starkes Netzwerk verfügt, ist sie in der Lage, Gäste anzulocken, die sich Übernachtungen im hart umkämpften Luxusmarkt leisten können. Dafür lässt sich die Betreibergesellschaft von den Immobilienbesitzern in der Regel fürstlich entlöhnen. Ihre Konditionen unterscheiden sich indes von Hotel zu Hotel.

Ob nun mit oder ohne Mandarin Oriental: In Luzern verspricht man sich viel davon, mit dem Palace Teil eines weltumspannenden Hotelnetzes zu sein. «Der Marken-Auftritt ist in der Luxushotellerie sehr wichtig. Die Partnerschaft mit einer internationalen Hotelmanagementfirma bringt den Vorteil mit sich, den Aufbau der Marke Palace Luzern schneller voranzubringen», sagt Christen.

Hoteldirektor Peter Durrer muss das Palace verlassen