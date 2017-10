Nun setzt auch Nestlé auf die künstliche Intelligenz in den eigenen vier Wänden. In China hat der Waadtländer Nahrungsmittelkonzern den digitalen Sprachassistenten «Nestlé XiaoAI» lanciert, wobei AI für Artificial Intelligence (künstliche Intelligenz) steht. Xiao heisst übersetzt klein. Die smarten Speaker sind eine Koproduktion von Nestlé und des Online-Warenhauses JD.com, eines Konkurrenten von Alibaba. JD.com hat bereits Speaker des gleichen Modells auf dem Markt, mit dem man Musik hören, Termine eintragen und Onlinesuchanfragen durchführen kann.

Die Nestlé-Boxen haben zusätzliche Funktionen: Sie geben Rezepte und beantworten Fragen zur Ernährung und Gesundheit. Und – monetär für Nestlé am wichtigsten – man kann per Sprachbefehl Nestlé-Produkte auf JD.com bestellen. Kostenpunkt pro Box: 299 RMB, umgerechnet rund 45 Franken. Ob die Box auch bald im Heimmarkt und anderen Ländern verkauft wird, will Nestlé auf Anfrage nicht sagen.

Bald ein Alltagsgerät

Jean-Philippe Bertschy, Analyst bei der Bank Vontobel, ist nicht überrascht, dass Nestlé den digitalen Assistenten zuerst in China lanciert: «Dort sind die Konsumenten gegenüber neuen Technologien viel offener, auch im Vergleich zu den Kunden in den USA.» Während der Online-Lebensmittelverkauf in China bereits 4 Prozent vom Gesamtmarkt ausmache, seien es in den Vereinigten Staaten erst 1,5 Prozent, sagt Bertschy. Momentan sei der Speaker noch ein Gadget, in Zukunft könnte er aber zum Alltagsgerät werden, so wie heute das Smartphone. Kürzlich gab Alibaba bekannt, dass monatlich 529 Millionen Chinesen per Smartphone ihren Lebensmitteleinkauf erledigen. Und: Für Nestlé ist China mit 6,5 Milliarden Franken Umsatz nach den USA mit 26,7 Milliarden der zweitgrösste Markt.

Dass Nestlé diese technische Kooperation in China eingeht, hat für Bertschy auch mit Wan-Ling Martello zu tun. Die 59-Jährige leitet die Nestlé-Märkte Asien, Afrika und Ozeanien und gilt am Hauptsitz in Vevey als besonders innovative Kraft. Zudem sitzt die China-Amerikanerin gleich bei zwei Online-Riesen im Verwaltungsrat: Beim Fahrdienstvermittler Uber – und bei Alibaba. Dort bringt Martello nicht nur ihr Wissen ein, sondern eignet sich auch solches an. Und davon profitiert nun Nestlé.

Zum Portal «China Daily» sagt Nestlés China-Länderchef Rashid Aleem Qureshi, man erhoffe sich mit XiaoAI, die sich rasch wandelnden Vorlieben der chinesischen Konsumenten besser analysieren zu können. Tatsächlich schwächelte Nestlé in den letzten Jahren etwas in China, wie Präsident Paul Bulcke noch vor seiner CEO-Stabsübergabe an den Deutsch-Amerikaner Mark Schneider hatte feststellen müssen.

Werden Kaffeekapseln teurer?

Aus Konsumentensicht stellen sich bei XiaoAI Datenschutzfragen: Wie werden die Suchfragen ausgewertet? Was, wenn jemand regelmässig Nespresso-Kapseln bestellt? Werden dann die Preise personalisiert und teurer? Was, wenn eine werdende Mutter Fragen zu Schwangerschaftsthemen stellt? Wird sie später mehr für Nestlés Babymilchprodukte bezahlen müssen? Oder noch futuristischer: Erkennt Nestlé gesundheitliche Defizite in der Stimme des Konsumenten? Wan-Ling Martello nannte kürzlich am Investorentag in London ein Beispiel: «Sie können XiaoAI fragen, ob Kaffeetrinken gesund sei oder nicht, und sie erhalten die Antwort.» Fragt sich, wie kritisch die Antwort ausfällt aus dem Mund des Herstellers von Nespresso und Nescafé.

Auf die Frage, welche Datenschutzaspekte bei «XiaoAI» berücksichtigt werden, gibt Nestlé keine klärende Antwort. Ein Sprecher sagt nur, dass der Speaker-Hersteller Linglong Tech die Daten für ein Jahr speichert, Nestlé hingegen nicht. Fakt ist, dass die Zahl von digitalen Sprachassistenten wie XiaoAI, Alexa und Home steigt. Der US-Marktforscher ComScore schätzt gar, dass im Jahr 2020 jede zweite Onlinesuche via Sprachbefehl geschehen wird, statt per Eintippen am Computer. Für Wan-Ling Martello ist klar: «Das Thema steckt zurzeit noch in den Kinderschuhen, aber die Sprachsteuerung ist ein neues Gebiet, bei dem wir von Anfang an dabei sein wollen.»