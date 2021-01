Chef von Shell Schweiz beteuert: «Wir sind kein Ölkonzern mehr»

Weber: Unsere Ladestationen können eine Ladeleistung von mindestens 150 Kilowatt bereitstellen. Diese kann von uns nach oben angepasst werden, doch hängt das davon ab, was die Autos empfangen können, und auf dem Markt hat bisher erst der Porsche Taycan eine genügend starke Batterie. Derzeit beträgt die Ladezeit deshalb rund zehn Minuten für 100 Kilometer. Und wenn jemand zehn Minuten an der Tankstelle warten muss, erwartet er auch eine entsprechende Aufenthaltsqualität, also eine Möglichkeit, einen Imbiss zu essen beispielsweise, dafür kommen nicht alle Shops in Frage.

Auch am Schweiz-Sitz des Konzerns in Baar ist der Wandel sichtbar; vor dem Bürogebäude steht ein Elektroauto für die Mitarbeiter, bald soll die gesamte Flotte gegen Autos mit Elektro- und Hybridantrieb ausgetauscht werden.

Die Energiewende geht auch an Royal Dutch Shell nicht spurlos vorbei. Der niederländisch-britische Energieriese will sein Öl- und Gasgeschäft in Zukunft stark herunterfahren – stattdessen werden Milliarden in Windparks und Wasserstoffanlagen investiert. Die Firmengruppe plant im globalen Durchschnitt ihren Netto-CO2-Fussabdruck bis 2050 um rund 65 Prozent und bis 2035 im Zwischenschritt um rund 30 Prozent zu reduzieren.

Shell beschäftigt hierzulande insgesamt 121 Personen. Unter anderem werden von hier aus auch die internationalen Markenrechte der verschiedenen Shell-Gesellschaften gemanagt, die dann entsprechend Lizenzgebühren in die Schweiz überweisen. Auch das Sponsoring im Motorsportbereich wird von Baar aus koordiniert. Lorenz Burkart ist seit 2014 Vorsitzender der Shell (Switzerland) AG. Der 57-jährige ausgebildete Buchhalter ist seit 1996 für Shell auf lokaler und globaler Ebene in diversen Funktionen in den Bereichen Finanzen und Controlling tätig. Julian Weber wiederum übernahm 2018 die Leitung des Tankstellengeschäfts in der Schweiz, der gebürtige Kölner war zuvor an diversen Shell-Standorten in Europa, Afrika, Asien und im Mittleren Osten tätig. Der 35-Jährige hat International Business – Strategic Marketing studiert.

An Shell-Tankstellen in Deutschland werden die Ladesäulen schon länger aufgebaut, wieso in der Schweiz erst jetzt?

Lorenz Burkart: Shell ist in über 70 Ländern aktiv und der Schweizer Markt ist im Vergleich eher klein. Deshalb werden Pilotprojekte oft erst in Märkten wie Deutschland umgesetzt. Umso wichtiger ist es, intern immer wieder das Gespräch mit unseren globalen Fachexperten zu suchen, damit auch für einen kleinen Markt Geld für Investitionen gesprochen wird. Über die Shell-Tochterfirma NewMotion beispielsweise betreiben wir aber ausserhalb von Tankstellen schon über 3000 öffentliche Ladepunkte für Elektroautos in der Schweiz. Zudem sind wir auch Mitglied im Förderverein H2 Mobilität Schweiz zum Ausbau der Wasserstoffmobilität in der Schweiz, also der Schaffung der Infrastruktur für die neuen Hyundai-Wasserstoff-Lastwagen.

Seit Oktober können an Shell-Tankstellen für den Aufpreis von 1 Rappen pro Liter Tankfüllung die CO2-Emissionen, die bei der Fahrt durchschnittlich entstehen, ausgeglichen werden. Wird das genutzt?

Weber: Das haben wir aus der Überlegung heraus eingeführt, dass trotz steigendem Anteil an alternativen Antrieben der Grossteil der Schweizer mit konventionellen Antrieben unterwegs ist. Durch dieses Programm werden nun die CO2-Emissionen, die durch den Verbrauch von Benzin und Diesel entstehen, über Emissionsgutschriften ausgeglichen, die dann für internationale Wald- und Klimaschutzprojekte genutzt werden. In der Schweiz, um ein sichtbares Projekt vor Ort zu haben, unterstützen wir die Renaturierung von Mooren, wodurch 5700 Quadratmeter Moor im Kanton Fribourg wieder in ihren Ursprungszustand versetzt werden können. Und ja, das Angebot wird von unseren Kunden sehr gut angenommen.

Was heisst das konkret, wie viel Kunden bezahlen freiwillig für den Ausgleich?

Weber: Wir haben uns als Ziel für den Anfang zehn Prozent gesetzt und es sind mehr als zehn Prozent.

Das neue Schweizer CO2-Gesetz würde es den Herstellern und Importeuren fossiler Treibstoffe vorschreiben, einen grösseren Teil des CO2-Ausstosses selbst zu kompensieren – und mehr davon im Inland. Shell unterstützt aber über die Erdölvereinigung Avenergy Suisse das eben zustande gekommene Referendum dagegen. Schadet das nicht der Glaubwürdigkeit?

Burkart: Wir stehen 100 Prozent zu den Klimazielen von Paris. Das CO2-Gesetz hat viele gute Punkte, beinhaltet teils aber auch unnötige Einschränkungen, die Firmen den nötigen Entwicklungsspielraum für Innovationen nehmen. Und das Klima kennt keine Grenzen, deshalb finde ich es schwierig, wenn Firmen vorgeschrieben wird, wie viel wo kompensiert werden muss.

Wie schwierig ist es, für einen Ölkonzern zu einem grünen Konzern zu werden?

Burkart: Wir sind kein Ölkonzern mehr und haben schon 2012 praktisch mehr Gas als Öl produziert. Shell liefert seit über 100 Jahren Energie und was wir jetzt unternehmen, dient dazu, auch in 100 Jahren ein erfolgreicher Energiekonzern zu sein. Wir meinen das mit dem Umbau wirklich ernst und haben deshalb bereits 2017 einen eigenen Geschäftsbereich «Neue Energien» gegründet, der sich auf alternative Treibstoffe und den Stromsektor fokussiert.

Shell setzt auf den steigenden Strombedarf.

Burkart: Genau, denn mit dem Anstieg der Weltbevölkerung und der Entwicklung des Lebensstandards in den Schwellenländern wird der Strombedarf weltweit um etwa 60 Prozent zunehmen. Und es gibt genügend Sonne und Wind. Nur müssen noch geeignete Speicherlösungen gefunden werden. Shell treibt deshalb auch die Entwicklung dieser voran.

Ein anderes Thema: Wegen der Coronamassnahmen des Bundes mussten Tankstellenshops zeitweise abends ab 19 Uhr und an den Sonntagen schliessen. Wie sehr hat das Shell geschadet?

Burkart: Das hat uns sehr getroffen, denn das sind genau die Zeiten, während denen Kunden am häufigsten die Shops besuchen. Entsprechend sind wir jetzt froh, dass die Einschränkungen der Öffnungszeiten für Tankstellenshops wieder gelockert wurden.

In Deutschland hat Shell jetzt die Möglichkeit eingeführt, dass Kunden ihre Tankfüllung direkt aus dem Auto per App bezahlen können. Ist so etwas auch in der Schweiz geplant?

Weber: Das ist auch hier ein Thema, in der Schweiz ist aber der Bedarf kleiner, hier ist es schon jetzt möglich, die Füllung an einer unbemannten Station direkt an der Säule per Karte zu begleichen, in Deutschland ging dies bisher nicht.

Wie wird sich der Benzinpreis Ihrer Meinung nach in den nächsten Monaten entwickeln?

Weber: Das wäre leider wie Glaskugel lesen, es gibt so viele Faktoren, die da reinspielen, dass ich dazu keine Prognose abgeben kann.