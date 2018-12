Ein kultureller Wandel braucht Zeit. Ich bin in Frankreich auf dem Land aufgewachsen. Vor 50 Jahren chrampften noch viele Kinder auf dem Hof ihrer Eltern. Heute wäre das so nicht mehr akzeptabel. Solche Veränderungen geschehen nicht über Nacht, und nicht durch ein Unternehmen allein.

Wir müssen sicherstellen, dass die Produktivität der Bauern und somit ihr Einkommen steigt. Da gibt es noch viel Potenzial. Zudem brauchen die Kinder Zugang zu Ausbildung. In der Elfenbeinküste besuchen nur 70 Prozent der Kinder von Kakaobauern die Primarschule; in Ghana sind es fast 90 Prozent. Danach, bei der Sekundärausbildung, wird es schwieriger. Oft verlangen die Schulen zum Beispiel eine Geburtsurkunde, die viele Kinder nicht haben.

Da muss ich etwas ausholen. Wir sprechen hier von Kindern, die auf der Farm ihrer Eltern Arbeiten ausführen, die kein Kind tun sollte: Schwere Lasten tragen, gefährliche Werkzeuge benutzen oder mit Pestiziden hantieren. Oft ist das eine Folge von Armut. Die Eltern können sich keine zusätzlichen Arbeitskräfte leisten. Aber es hat auch mit der Kultur in Westafrika zu tun. In Indonesien, wo auch Kakao angebaut wird, ist Kinderarbeit tabu. Dort schicken die Eltern ihre Kinder zur Schule.

Der Dokumentarfilmer Miki Mistrati machte einst mit «Schmutzige Schokolade» auf die Zustände aufmerksam. Laut ihm hat sich bis heute wenig bis nichts verbessert, was die moderne Sklaverei in der Schoko-Industrie anbelangt: Noch immer müssten Kinder zwischen 10 und 15 Jahren bei 40 Grad Hitze Kakao ernten. Viele von ihnen seien gar zu Preisen von 100 Dollar verschleppt worden…

Fälle von Menschenhandel haben wir in unserer Lieferkette bisher nicht feststellen können. Und wir schauen genau hin. Und wenn wir Kinder auf dem Feld sehen, die unangemessene oder gefährliche Arbeiten verrichten, reagieren wir ebenfalls.

Bis 2025 wollen Sie zudem 500'000 Kakao-Bauern aus der Armut holen. Wieso bezahlen Sie Ihnen nicht schon heute mehr für ihre Bohnen?

Man kann das nicht allein über den Preis regeln. Speziell in Westafrika hat die Armut verschiedene Ursachen. Ein Bauer in Ghana erhält für ein Kilo Kakao mehr als ein Bauer in Frankreich für ein Kilo Äpfel oder Tomaten. Aber seine Farm ist nur 3 bis 4 Hektar gross, er muss hohe Steuern sowie Abgaben an den Landbesitzer zahlen. Denn die Bäume gehören ihm oft nicht. Daher unterstützen wir die Farmer dabei, die Produktivität zu steigern und beim Anbau zu diversifizieren. Wir binden auch die Frauen stark ein. Diese gehen oft vernünftiger mit dem Geld um und stecken das Ersparte eher in die Ausbildung der Kinder.

Laut eigenen Angaben leben heute 170'000 Ihrer Bauern nicht in «extremer Armut», so wie es die Weltbank definiert mit einem Lohn von 1.90 US-Dollar pro Tag. Sie selber haben letztes Jahr 6 Millionen Franken verdient ...

Wenn Sie Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit belegen wollen, brauchen Sie messbare Parameter. Die Armuts-Definition der Weltbank ist einer der wenigen weithin anerkannten Benchmarks …

… aber wieso betonen Sie den Begriff «extrem» bei der Armutsdefinition? Ist ein Tageslohn von 1.91 US-Dollar fair?

Natürlich nicht. Es kann nur der erste Schritt sein, Bauern aus extremer Armut zu befreien.

Auch, weil Ihre Kunden wie Nestlé, Mars und Co. sowie Finanzinvestoren vermehrt nachhaltig produzierte Schokolade fordern?

Aktionäre interessieren sich mehr und mehr für diese Themen, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Wir sind davon überzeugt, dass dies der richtige Weg ist. Wir wollen langfristig in unserem Geschäft tätig sein. Das kann uns nur gelingen, wenn wir nachhaltig wirtschaften und das auch ökonomisch Sinn ergibt.