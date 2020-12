Burn-outs und Depressionen nehmen krisenbedingt zu: Kurse zum Thema Krisenbewältigung sind nun gefragt wie nie zuvor

Die Zahl der Arbeitsausfälle aufgrund von psychischen Erkrankungen nimmt dramatisch zu. Laut einer Erhebung der Versicherungsgesellschaft PK Rück lag sie zu Beginn dieses Jahres auf einem Allzeitrekordhoch; seit 2012 haben in der Schweiz die Arbeitsabsenzen aus psychischen Gründen demnach um 70 Prozent zugenommen. In sechs von zehn Fällen handelt es sich um ein Burn-out oder eine Depression.

Das war vor Corona. Nun befürchten Fachleute, dass sich die Situation mit zunehmender Dauer der Krise zusätzlich verschlimmern könnte – mit fatalen Folgen für das weitere Berufsleben der Betroffenen. Denn psychische Krankheiten gelten als besonders schwerwiegend. Mit rund 18 Monaten dauert die Arbeitsunfähigkeit im Durchschnitt doppelt so lange wie bei anderen Erkrankungen, wobei die Chance auf eine berufliche Wiedereingliederung bereits nach sechs Monaten rapide sinkt. So schafft gemäss PK Rück nach einem halbjährigen Ausfall noch jeder Zweite die Rückkehr in den Job; nach einem Jahr sind es noch 20 Prozent.

Zunehmende Bemühungen der Unternehmen

Was also tun angesichts dieser düsteren Aussichten? Nun, nachdem die Wirtschaft das Problem lange Zeit unterschätzt hat, haben Schweizer Unternehmen in jüngster Zeit begonnen, mehr in die gesundheitliche Prävention ihrer Mitarbeitenden zu investieren. Resilienz heisst das Schlagwort der Stunde. Gemeint ist damit die psychische Widerstandsfähigkeit von Menschen, also die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen, sei es nun ein Schicksalsschlag im privaten Umfeld oder eine Stressbelastung im Job.

Die Idee hinter den zunehmenden Präventionsbemühungen der Firmen ist, dass sich die Resilienz von Menschen genauso trainieren lässt wie die körperliche Leistungsfähigkeit im Fitnessstudio. Seit einigen Jahren versuchen deshalb immer mehr Betriebe, dem wachsenden Problem der psychischen Erkrankungen im Arbeitsumfeld mit internen Massnahmen zu begegnen. In Gruppenkursen werden den Mitarbeitenden dort Ansätze vorgestellt, wie sie mental fit bleiben und sich für mögliche Krisen wappnen – oder es wird in Coaching-Angeboten an individuellen Anliegen gearbeitet.

Führungskräfte wie Angestellte sind verunsichert

Grundsätzlich sei das eine sehr begrüssenswerte Entwicklung, sagt Mario Grossenbacher, der selbst als Resilienz-Coach tätig ist. Das Problem dabei sei allerdings, dass die internen Anlaufstellen von Unternehmen oder Organisationen meist erst dann zum Zug kämen, wenn es bereits zu spät ist. «Häufig bleibt den Betroffenen dann nur noch der Gang zum Arzt oder Psychologen. Aus Sicht der Prävention wäre es daher zielführender, die Menschen schon früher mental auf potenzielle Krisensituationen vorzubereiten», sagt der 51-Jährige, der vor seinem Berufswechsel lange bei Novartis tätig war. Deshalb hat Grossenbacher vor fünf Jahren das Resilienz-Zentrum Schweiz in Basel mitbegründet.

Inzwischen hat die Firma zehn Mitarbeitende und berät unter anderem Unternehmen aus der Pharma- und Finanzbranche, Nichtregierungsorganisationen sowie Bund und Kantone. In der Coronazeit habe das Interesse nochmals stark zugenommen, dank Onlinekursen sogar weit über das eigentliche Einzugsgebiet hinaus. «Wir haben momentan Anfragen aus der gesamten Deutschschweiz, rund 20 Prozent mehr als gewöhnlich. Angesichts der vielen Unwägbarkeiten, die die Pandemie mit sich bringt, wächst das Bewusstsein für das Thema Resilienz», glaubt Grossenbacher. Vielerorts finde ein Umdenken statt: