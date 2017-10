Bereits über den Kurznachrichtendienst Twitter hatte Schneider-Ammann dem SwissSkills-Team zum "herausragenden Erfolg" gratuliert. Das Berufsnationalteam habe die "beste Visitenkarte für die Schweizer Berufsbildung" abgegeben. Bundespräsidentin Doris Leuthard schloss sich den Ehrbekundungen an: "Ich bin stolz auf unsere jungen Berufsleute", schrieb sie auf Twitter.

Am Samstag wurde die Delegation nun in der Messe Zürich offiziell begrüsst und gefeiert. Zahlreiche Angehörige, Sponsoren, Supporter und Fans wohnten dem Empfang bei.

Das Schweizer Team hatte an den Weltmeisterschaften in Abu Dhabi so gut abgeschlossen wie nie zuvor. Es gewann gleich zwanzig Medaillen, davon elf goldene. Damit belegten die Schweizer in der Nationenwertung hinter China den zweiten Platz. Der Erfolg wurde als "historisch, überragend und überraschend" bezeichnet.