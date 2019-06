Elektroautos, selbstfahrende Gefährte – die Automobilbranche steht vor einem grossen Umbruch. Was bringt er für die Carrosseriespengler und -lackierer mit sich, deren Verband heute sein 100-Jahr-Jubiläum feiert?

Felix Wyss: Die Elektroautos haben in erster Linie für die Garagisten einschneidende Folgen. Wir Carrosseriespengler, Lackierer und Fahrzeugschlosser sind davon weniger betroffen. Es gibt immer Autos und Nutzfahrzeuge zu reparieren, auch E-Mobile. Selbstfahrende Autos hingegen werden auch für unsere Branche grosse Veränderungen mit sich bringen. Doch diese sind noch weit entfernt.

Prototypen gibt es aber schon, und Testphasen sind im Gang.

Sie werden noch viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn ein Mensch am Steuer eine Person anfährt, ist das schon furchtbar. Nun stellen Sie sich einmal vor, ein technologisch gesteuertes Auto fährt in eine Passantengruppe. Ein solcher Unfall würde die ganze Technologie infrage stellen. Es wird noch viel Forschung und Entwicklung brauchen, um ein solches Risiko auszuschliessen. Zudem muss auch die Gesetzgebung damit Schritt halten.