Bossard ist deutlich geschrumpft – bleibt aber optimistisch

(gr) Der Schraubenhandels- und Logistikkonzern Bossard hat 2020 deutlich weniger Umsatz erzielt als im Vorjahr. Wie das Zuger Unternehmen am Donnerstag mitteilte, sank der Umsatz um 7,2 Prozent auf 812,8 Millionen Franken. Grund für den Rückgang sei nicht nur der coronabedingte Einbruch, sondern auch der starke Franken gewesen. Währungsbereinigt entsprach der Umsatzrückgang denn auch lediglich 3,3 Prozent.

Der Konzern spricht entsprechend von einem «anspruchsvollen» und «von der Pandemie geprägten» Jahr. Das vierte Quartal stimmt das Management aber bereits wieder positiv. «Die zweite Covid-19 Welle hat die Industrie – im Gegensatz zum Dienstleistungssektor – weniger hart getroffen. Dies reflektiert sich im Umsatz der zweiten Jahreshälfte», kommentierte CEO Daniel Bossard. Vor allem der Dezember sei umsatzmässig stark und deutlich über den Prognosen gewesen. Währungsbereinigt stieg der Umsatz im vierten Quartal um 6 Prozent auf 212,8 Millionen Franken.

Optimistisch für weiteren Geschäftsverlauf

Auch in der umsatzmässig grössten Region Europa ist eine Erholung feststellbar. So resultierte ein Umsatzplus in Lokalwährung von 2,4 Prozent, während das dritte Quartal mit -8,9 Prozent noch negativ ausgefallen war. Dazu hat auch das in der Luft- und Raumfahrtindustrie tätige Unternehmen Boysen beigetragen, das Bossard Mitte 2019 übernommen hatte.

In China, dem grössten asiatischen Markt, seien die Auswirkungen der Pandemie im ersten Quartal 2020 am deutlichsten zu spüren, heisst es weiter. Doch mit den Lockerungen der Massnahmen habe sich die Wirtschaft im gesamten asiatischen Raum bereits ab dem zweiten Quartal erholt.

Diese Entwicklungen stimmen für den weiteren Geschäftsverlauf optimistisch, wie Bossard selber schreibt. Weitere Angaben zum laufenden Jahr macht der Konzern aber nicht. Das detaillierte Ergebnis werde man mit der Veröffentlichung des Jahresberichts am 3. März vorlegen.