Bimbosan AG verlegt den Sitz von Welschenrohr nach Hochdorf

(wap) Ab Ende Januar 2021 werden die Produkte der Bimbosan AG am zentralen Standort der Hochdorf-Gruppe in Hochdorf hergestellt. Dies teilte das Management am Mittwoch mit. Möglich werde dies, da die Weizenkeimproduktion am Hauptsitz im luzernischen Hochdorf eingestellt worden sei. Damit seien die nötigen Räumlichkeiten freigeworden. Die Hochdorfgruppe erhofft sich von dem Umzug der Bimbosan AG Synergien, Kosteneinsparungen und effizientere Abläufe.

Am Standort Welschenrohr im Solothurner Jura gehen zehn Vollzeitstellen in den Bereichen Produktion und Logistik verloren. Den Betroffenen würden nach Möglichkeit neue Stellen angeboten, schreibt die Hochdorf-Gruppe. Die Immobilie in Welschenrohr soll verkauft werden.