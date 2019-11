Barry-Callebaut-Hauptaktionär Jacobs verkauft Aktienpaket

Die Aktien seien zu einem Preis von 1'915 Franken verkauft worden, teilte die Jacobs Holding am Dienstag mit. Am Vorabend war die Transaktion angekündigt worden, wobei eine Preisspanne von 1'910 bis 1'940 Franken gesetzt wurde. Am Montag gingen die Barry Callebaut-Titel zu 2'086 Franken aus dem Handel.

Ein Paket von 2,85 Prozent der Aktien ging im Rahmen einer Privatplatzierung an die kanadische Pensionskasse Ontario Teachers' Pension Plan. In einem zweiten Schritt verkaufte die Holding über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren weitere 7,17 Prozent der Aktien.

Die Jacobs Holding hatte am Montagabend den Schritt damit begründet, das eigene Portfolio besser diversifizieren zu wollen. Sie betonte aber in beiden Mitteilungen erneut, sie werde das Unternehmen und seine Wachstumsstrategie weiter unterstützen.

Die Jacobs Holding habe keine Absicht, weitere Anteile zu verkaufen und bleibe voll in die Entwicklung des Unternehmens eingebunden, hiess es. Dazu gehöre auch die unveränderte Vertretung im Verwaltungsrat von Barry Callebaut. Die Holding verpflichtete sich für die verbleibende Beteiligung zu einer Sperrfrist von zwei Jahren. Ontario Teachers' Pension Plan habe sich zu einer Sperrfrist von einem Jahr verpflichtet.

Bereits vor einem Jahr hatten drei Familienaktionäre ein grosses Aktienpaket an Barry Callebaut verkauft. Der Verkauf durch die Familienmitglieder hatte zu Spekulationen darüber geführt, ob es mittelfristig auch Veränderungen beim Anteil der Jacobs Holding geben könnte.