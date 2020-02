Bank J. Safra Sarasin meldet einen weiteren Anstieg von Gewinn und Kundenvermögen

(sat) «Wir freuen uns, auch für das Geschäftsjahr 2019 über robuste Ergebnisse berichten zu dürfen», lässt sich Jacob J. Safra, der Präsident des Verwaltungsrats der J. Safra Sarasin-Gruppe, in einer Mitteilung vom Donnerstag zitieren. Bereits für 2018 hatte die Gruppe vergleichbare Resultate beim Gewinn und bei den verwalteten Vermögen mitgeteilt.

Wie die 1841 in Basel gegründete brasilianisch-schweizerische Bankengruppe weiter schreibt, will sie im laufenden Jahr vorab in Amsterdam und Istanbul ihr Geschäft ausbauen. Laut eigenen Angaben beschäftigt die J. Safra Sarasin Gruppe weltweit 2200 Mitarbeitende an 25 Standorten. Sie ist seit 2013 Teil der ebenfalls weltweit tätigen brasilianischen Banken- und Investmentgruppe J. Safra. Diese beschäftigt laut eigenen Angaben rund um den Erdball 35'000 Mitarbeitende.