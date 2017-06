Die digitale Umzugsplattform Movu, ein Start-up mit Sitz in Zürich, das 2014 gegründet wurde, hilft Kunden, ihren Umzug zu organisieren. Über die Plattform können Kunden Offerten von Umzugsunternehmen einholen, diese direkt über die Plattform buchen und sich dort auch beraten lassen.

Mit diesem Kauf baut die Baloise ihre Dienstleistungen im digitalen Bereich aus und erwirbt gleichzeitig Know-how für das Plattformbusiness, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. "Zusammen mit dem Team von Movu wollen wir in deren Kerngeschäft wachsen und neue Dienstleistungen erschliessen", lässt sich Michael Müller, Chef der Basler Versicherung Schweiz, zitieren.

Zum Preis der Transaktion teilt die Baloise nichts mit. In der Mitteilung schreibt sie Versicherung jedoch, dass die Movu im Zuge der Akquisition eine Wachstumsfinanzierung erhält. Damit soll die Plattform "in den nächsten Monaten in weitere Dienstleistungsbereiche rund um das Thema Haus & Wohnen expandieren".

Die Movu soll unabhängig bleiben. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen ihr Wachstum beschleunigen. Die Baloise hatte bereits letzten Dezember an einem Investorentag angekündigt, dem sich wandelnden Sicherheits- und Dienstleistungsbedürfnis der Gesellschaft mit neuen Angeboten entgegenkommen zu wollen - und damit vor allem jüngere Kunden ansprechen zu wollen.