Axpo-Chef zum langsamen Ausbau erneuerbarer Energien: «Man wird die Kernkraftwerke weiterhin brauchen»

Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist ein langfristiges Projekt, das 15 bis 25 Jahre braucht. Die Rezession dauert hoffentlich höchstens einige Quartale. Der Bundesrat will mehr Anreize für die Förderung erneuerbarer Energien setzen. Tut er genug? Das neue Energiegesetz beinhaltet gute Elemente. Aber der Bundesrat schlägt mit den Investitionsbeiträgen ein Instrument vor, das sich in der Vergangenheit nur für kleine Anlagen bewährt hat. Der nötige Zubau an erneuerbaren Energien ist gross. Wir müssen den Ausbau beschleunigen und dafür braucht es andere Förderinstrumente.

Wir sind in einer Rezession, was heisst das für den Ausbau der erneuerbaren Energien?

Mitten in der Coronakrise ging die Nachricht fast unter: Der Bundesrat hat entschieden, wie er die Energiewende schaffen will. Ohne die grossen Konzerne wird sie nicht gelingen. Doch Thomas Sieber, Verwaltungsratspräsident der Axpo, zeigt sich skeptisch, dass die erneuerbaren Energien im nötigen Mass ausgebaut werden können. Sieber führt die Axpo derzeit aus dem Homeoffice, Videokonferenzen seien das tägliche Brot.

Die Axpo hat bislang lieber in französische Solarenergie und deutsche Windparks als in Erneuerbare in der Schweiz investiert. Wird sich das mit den bundesrätlichen Plänen ändern?

Wir investieren in der Schweiz jedes Jahr im dreistelligen Millionenbereich in unsere Kraftwerke und den Ausbau unserer Netze. Es ist aber richtig: Andere Länder wie Deutschland oder Frankreich sind deutlich attraktiver für Investitionen in erneuerbare Energien. Auch weil es dort die gleitende Marktprämie gibt. Sprechen wir Klartext: Bleiben Bundesrat und Parlament bei den Investitionsbeiträgen, wird es schwierig, die Ausbauziele bei den Erneuerbaren zu erreichen. Ja, davon gehe ich aus. Die Schweiz muss den Zubau an erneuerbaren Energien massiv beschleunigen. Das gelingt nicht mit Investitionsbeiträgen. Wir hoffen, dass die vorgeschlagenen Instrumente nach der Vernehmlassung noch so angepasst werden, dass es sich wieder lohnt, in der Schweiz in erneuerbare Energien zu investieren.

Grosses Sorgenkind in der Schweiz ist die Wasserkraft. Der Bundesrat will die Beiträge für die Wasserkraft verdoppeln. Eine gute Nachricht?

Die Verdoppelung der Beiträge ist für neue Anlagen gedacht. Wir wissen aber alle, dass das Potenzial für neue Anlagen weitgehend ausgeschöpft ist.

Sie lehnen das zusätzliche Geld ab?

Nein. Aber der Bund müsste auch dafür sorgen, dass die Eigentümer in die bestehenden Anlagen investieren, dafür braucht es jedes Jahr 500 Mio. Franken. Werden diese nicht getätigt, verliert unsere Wasserkraft ihre Substanz und ein enorm wichtiger Pfeiler für die hiesige Versorgungssicherheit knickt ein.

Wird die drohende Stromknappheit mit den Massnahmen des Bundesrates behoben?

Gerade im Winter kommt es vermehrt zu Situationen, in denen wir in der Schweiz nicht mehr in der Lage sind, den Bedarf selbst zu decken. Diese Importabhängigkeit wird sich in den kommenden Jahren noch verschärfen. Wir sehen in der Coronakrise, wie schnell es geht, bis ein Container zurückgehalten wird. Wenn alle Länder in Europa in einer kalten Winterwoche zusätzlich Strom nachfragen, wird schnell niemand mehr exportieren wollen.

Wie sieht Ihre Lösung aus?

Ganz einfach: Auktionen von gleitenden Marktprämien für alle erneuerbaren Energien. Marktprämien bieten den Vorteil, dass die Bundesseite im Winter eine höhere Kompensation anbieten könnte als im Sommer. Dadurch könnte der Winterstrom begünstigt werden.