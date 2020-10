Auf der Baustelle sind die Löhne trotz der Coronakrise angestiegen

Trotz «wirtschaftlich anspruchsvollem Umfeld» erhöhe die Migros die Löhne um «bis zu 0,5 Prozent», wie sie am Dienstag mitteilt. «Im Zentrum der diesjährigen Verhandlungen standen die Arbeitsplatzsicherheit und die Solidarität innerhalb der ganzen Belegschaft», so Sarah Kreienbühl, Mitglied der Generaldirektion, Migros-Genossenschafts-Bund, in der Mitteilung. Zusätzlich zu der mit den Sozialpartnern verhandelten Erhöhung der Lohnsumme prüften Unternehmen der Migros mögliche «weitere Leistungen wie zum Beispiel Warengutscheine, um das grosse Engagement der Mitarbeitenden zu würdigen.» Während der Detailhandel und das Online-Geschäft sich positiv entwickelt habe, «litten andere Geschäftsfelder der Migros, wie etwa das Reisegeschäft, die Freizeitparks oder die Gastronomie stark unter den Auswirkungen von Covid-19.»