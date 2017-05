Man muss in der Geschichte der Basler Chemie weit zurückgehen, bis man ein spezifisches Konsumprodukt findet, welches eine weltweite Verbreitung gefunden hat. Das bekannteste ist Araldit – und es wird noch heute auch industriell in den verschiedensten Bereichen verwendet.

Gleichzeitig ist es der Stoff, der Huntsman und die Basler Chemie verbindet.

Araldit, eines der ersten in grossem Massstab produzierten Epoxi-Harze, wurde nach dem Krieg von Forschern der Ciba entwickelt. Es war damals eine Sensation: Autos wurden zu Reklamezwecken an die Wand geklebt, ein mit Araldit verbundener Kranhaken hievte tonnenschwere Gewichte, in den Sechzigerjahren wurde Araldit bei der Verlegung der ägyptischen Tempelanlage in Abu Simbel zur Verfestigung des brüchigen Sandsteins verwendet, in Sidney sorgt der Zweikomponentenkleber für die Stabilität der berühmten Oper, um einige Beispiele zu nennen.

Doch was ist der Link zu Huntsman? Da hilft ein Überblick über die Ausgliederungen und Fusionen der Basler Chemie:

1995 gliedert Sandoz die Chemie-Division in Clariant aus und bringt sie an die Börse.

1996 fusionieren Sandoz und Ciba-Geigy zu Novartis.

Ein Jahr danach wird der Chemiebereich in die Firma Ciba Spezialitätenchemie (Ciba SC) ausgegliedert.

Im Jahr 2000 werden die «Performance Polymers», zu denen Araldit zählt, in der Firma Vantico zusammengefasst.

2003 stösst Vantico zu Huntsman. Die Anwendung von Kunstharzen findet immer mehr im Auto-, Fahrzeug- und Flugzeugbau Eingang. Bei Huntsman machen heute Luftfahrt und Energie rund einen Drittel des Umsatzes aus.

2017 stösst Huntsman zu Clariant – der Kreis schliesst sich.

Clariant: Die Vorgeschichte

Die nur 22-jährige Geschichte der Clariant ist sehr bewegt und zeigt exemplarisch, wie sich ein Konzern als einer der weltweit grossen «Player», zu positionieren versucht, in einer Branche, die unter grossem Kostendruck steht. Clariant hat in den ersten Jahren massiv zugekauft, 1997 für 5,4 Milliarden DM die Hoechst Chemie in Frankfurt (wo das grösste Clariant-Forschungszentrum steht), im Jahr 2000 die britische BTP für 3,4 Milliarden Franken (an der sich Clariant beinahe verschluckte); 2006 kamen von Ciba Spezialitätenchemie die Division Masterbatches (Beimischungen wie zum Beispiel Farben in Polymer-Kunststoffe) dazu. Die letzte Grossakquisition war die deutsche Südchemie für 2,5 Milliarden Franken. Andererseits hat Clariant immer wieder Bereiche abgestossen, die zu wenig rentabel waren oder nicht in das «Portfolio» der Firma passten, so etwa 2013/14 die Textil-Chemikalien, Papierspezialitäten und Emulsionen, 2014 die Bereiche Lösungsmittel und Energiespeicher, 2015 die Wasserbehandlung.

Die Huntsman-Story

Bei Huntsman verlief die Geschichte ähnlich. Ursprünglich kommt Huntsman aber aus einer anderen Ecke, der Verpackungsindustrie. Die Firma wurde 1970 von Jon M. Huntsman in Kalifornien gegründet. Sie entwickelte sich durch verschiedene Übernahme zu einem Chemieriesen.

Während der eingangs erwähnte Araldit-Deal erfolgreich war, hatte Huntsman mit der Übernahme der Textilsparte von Ciba SC 2006 weniger Glück – und die Region Basel auch nicht. Die Ertragslage war schlecht, der teure Franken drückte. 2011 strich Huntsman 600 Stellen, in diesem Jahr sind es 20. Auch die andere Division, «Advanced Materials», die in Basel 280 Mitarbeiter beschäftigt, habe 2011/2012 schwierige Zeiten erlebt, sagte ein Firmensprecher kürzlich. Diese neuen Materialien werden vor allem in der Luftfahrt und in der Autoindustrie eingesetzt. Die Sparte betreibt in Monthey VS eine bedeutende Produktionsstätte. Ein grosser Teil der in den Boeing 787 verbauten Epoxidharze – 20 Tonnen pro Flugzeug – kommt aus dem Wallis.

Neben den Produkten für Textilien und den «Advanced Materials» stellt Huntsman Polyurethan her, einen Kunststoff, der unter anderem für Isolationen, Autositze und Möbel verwendet wird. Die Division heisst «Performance Products». In dieser Sparte werden verschiedene chemische Zwischenprodukte für die Agrochemie, die Kunststoff- sowie die Öl- und Gasindustrie hergestellt.