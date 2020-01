Apple ist 1,4 Billionen Dollar wert – so deklassiert der Tech-Gigant die Konkurrenz

Als Apple im Sommer 2018 zum ersten Unternehmen in der Geschichte mit einem Wert von mehr als einer Billion Dollar wurde, war das eine Sensation. Heute: kaum der Rede wert. Nicht nur, weil die Konkurrenten Microsoft und Google in den letzten Wochen beinahe unbemerkt die Marke ebenfalls übersprungen haben. Sondern auch, weil Apple selbst die Billionengrenze pulverisierte. Der Konzern ist massiv im Aufwind. Der Aktienkurs hat sich verdoppelt. Apple kratzt an der 1,4-Billionen-Dollar-Grenze.

Am Mittwoch publizierte Zahlen zeigen, wie der Konzern es schafft, seine Konkurrenten abzuhängen. Apple verdient einen Grossteil seines Geldes immer noch mit dem iPhone, rund 60 Prozent. Die Verkäufe nahmen erstmals seit Jahren zu. Mac und iPad werden weniger wichtig. Dafür steigen zwei neue Zweige auf: Zum einen der Verkauf der sogenannten Wearables wie der Apple-Watch oder der Airpod-Kopfhörern. Dieser Teil wuchs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 37 Prozent auf 10 Milliarden Dollar. Zweitens das Geschäft mit den Abo-Diensten, also den Streaming-Services Apple-Music oder Apple TV Plus. Dieses wuchs um 17 Prozent auf 12,7 Milliarden.