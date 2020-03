Ansturm auf den Detailhandel: «Wie Weihnachten und Ostern am gleichen Tag»

Die Migros in Wettingen AG öffnet erst in fünf Minuten, doch schon jetzt blockiert eine Schlange kaufwilliger Kunden die Türe. Mit Einkaufswagen und Taschen bewaffnet, besetzen vor allem Senioren den Haupt- und Nebeneingang. Die Warterei verleitet zum Schwatz, es bilden sich Grüppchen. Corona ist bei allen das Thema. Die vom Bundesrat geforderten zwei Meter Mindestabstand hält hier aber fast niemand ein. Wie denn auch, wenn die Schlange schon so fast bis zu den Parkplätzen reicht.

Dasselbe bestätigt auch der Verkäufer im Coop in der Zürcher Innenstadt beim Central nahe des Hauptbahnhofs. Man müsse sich keine Sorgen machen wegen der Versorgung. Er kann das leicht sagen: Im hoch frequentierten Coop in der Grossstadt sind die Regale an diesem Morgen voller als in der Aargauer Agglomeration. «Das liegt daran, dass wir gestern noch eine Lieferung erhalten haben. Der Chef war extra da um sie entgegenzunehmen», meint er. Weil zusätzlich die Touristen fehlen, scheinen die Lebensmittelgeschäfte in der Innenstadt weniger vom grossen Ausverkauf betroffen zu sein.

, meint der Angestellte, der gerade die Softdrinks auffüllt. «Ich spüre zwar schon, dass etwas in der Luft ist, aber ich habe nicht mehr eingekauft. Denn wir haben schon seit langem einen kleinen Notvorrat zu Hause». Was ihn aber stört: Dass im Moment alle deutlich mehr Arbeiten müssen. In den nächsten Tagen erwartet er zudem eher eine Verschlimmerung der Situation, so wie es in Italien heute der Fall sei.

Das gleiche erwarten auch seine Chefs in der Zentrale. Migros, Coop, und weitere Detailhändler schalteten am Montag deshalb ein grosses Inserat im «Blick» und appellierten an die Solidarität der Kunden: Man solle nicht mehr als nötig kaufen und die ausgelasteten Mitarbeiter möglichst nicht strapazieren.

Im Kanton Glarus herrscht Gelassenheit

Das Corona-Virus bereitet aber nicht überall im gleichen Mass Sorgen. In den eher abgelegenen Bergregionen, etwa im Kanton Glarus, ist die Stimmung entspannter: Obwohl es nur einen einzigen grossen Migros gibt, bilden sich hier keine Schlangen und leere Regale gibt es kaum. Die Kassiererinnen tragen auch keine Schutzhandschuhe. Dennoch prophezeit eine Verkäuferin: «Bis am Abend wird das Mehl wieder weg sein.»

Insgesamt blicken die Leute eher gelassen auf die Hektik im Unterland, wie das Beispiel einer älteren Dame zeigt: Sie berichtet von ihrer Enkelin, die in Horgen arbeite. «Ganz schlimm», müsse das sein, ihre Auszubildenden seien alle in Panik. Dabei würden diese gar nicht zu einer Risikogruppe gehören. Und sowieso, das viele Essen, dass jetzt zusätzlich gekauft werde, lande am Schluss doch sowieso im Abfall. Ihre Devise deshalb: „Ich koche weiterhin für meine Enkel und bedanke mich jeweils bei den Verkäufern für ihr Arbeit.