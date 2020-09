Angriff auf Tesla: Nikola holt sich einen klassischen Autobauer an Bord

Im Unterschied zu Tesla will Nikola einen Schwerlastwagen auf die Strasse bringen. Die erste Serie entsteht gemeinsam mit dem italienischen Lastwagenhersteller Iveco. Im nächsten Jahr sollen die Trucks, die gemäss Demonstrationsvideos von Milton fast geräuschlos fahren, zu kaufen sein.

Noch kein Fahrzeug verkauft, noch praktisch keinen Umsatz erzielt

Während Tesla auf die Elektrobatterie setzt, konzentriert sich Nikola allerdings auf die Brennstoffzelle. Genau wie Tesla mit seinen Superchargern plant auch Nikola, ein eigenes Netz von Wasserstofftankstellen aufzubauen. Bislang hat die Firma aber noch kein Fahrzeug verkauft und praktisch noch keinen Umsatz gemacht.

Daneben arbeitet Nikola zudem an der Entwicklung eines Pick-ups, ein Geländewagen mit ebener, offener Ladefläche. Dabei erhält das Unternehmen nun namhafte Unterstützung. Am Dienstag wurde bekannt, dass der grösste US-Autobauer General Motors (GM) im Rahmen einer strategischen Partnerschaft bei Nikola einsteigt. GM, Hersteller bekannter Marken wie Chevrolet, Buick oder Cadillac, erhält Aktien im Wert von rund 2 Milliarden Dollar und wird so mit 11 Prozent an Nikola beteiligt.

General Motors übernimmt Produktion

Offenbar bezahlt GM diese Beteiligung nicht mit Geld, sondern in Form von Sachleistungen. Nikola erhält von GM Unterstützung im Konkurrenzkampf mit dem Elektroauto-Pionier Tesla. GM werde den Pick-up fertigen, der sowohl mit Elektro- als auch mit Brennstoffzellenantrieb auf den Markt kommen soll, hiess es gestern.

Die Partnerschaft biete Nikola Zugriff auf Jahrzehnte von Zulieferer- und Produktionswissen, getestete Elektroantriebe sowie Weltklasseingenieurskunst, sagte Nikola-Chef Trevor Milton gegenüber dem TV-Sender «CNBC». «Eine bessere Partnerschaft könnte man sich nicht erträumen.»

Nikola-Aktien im Höhenflug, Tesla stürzt ab

Sein Unternehmen aus Phoenix im US-Bundesstaat Arizona mischt seit Mitte Jahre die Börse auf und sorgt dort mit ambitionierten Wachstumsplänen für Euphorie. Auch die verkündete Allianz mit GM wurde von den Anlegern bejubelt, Nikolas Aktien schossen am Dienstagnachmittag um fast 40 Prozent in die Höhe. Die Papiere von GM legten ebenfalls deutlich um knapp 8 Prozent zu.

Ganz anders sieht es bei der Konkurrenz aus. Tesla, dessen Aktie in den letzten Monaten stark gestiegen war, verlor zünftig. Am Dienstagnachmittag verlor sie fast 15 Prozent.