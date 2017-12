Herr Voss, Ihre Gewerkschaft ruft in Deutschland fast wöchentlich zu Streiks in Amazon-Logistikzentren auf. Bestellungen im Weihnachtsgeschäft sollen für Amazon-Kunden eine unsichere Sache bleiben. Sind sie das?

Ich denke schon. Wir sind mit unserer Streiktaktik unberechenbar. Amazon kann sich schlecht vorbereiten. Für das Weihnachtsgeschäft haben sie sich vorbereitet, indem sie den Beschäftigtenbestand mit vielen Saisonkräften aufgestockt und fast verdoppelt haben.

Amazon selber spricht von 13'000 Saisonkräften. So kommen die Weihnachtspakete trotzdem an.

Vielleicht. Aber Amazon muss einen Haufen Geld ausgeben, um gegenüber den Kunden sicherzustellen, dass das Lieferversprechen eingehalten wird.

Wollen Sie dem Unternehmen tatsächlich schaden?

Nein. Wir wollen, dass die Beschäftigten von Amazon ihren Anteil am Gewinn und am Erfolg des Unternehmens zu spüren kriegen, dass sich ihre Arbeitsbedingungen verbessern und so weiter.

Geht das nur mit Streiks?

Amazon könnte es auch anders haben. Wir könnten miteinander reden, verhandeln und ausloten, was geht und was nicht geht. Kompromisse suchen, das würden wir gerne machen.