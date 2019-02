Die geplante Ansiedlung in Long Island City im Stadtteil Queens war Ergebnis einer gross angelegten Suche nach einem "zweiten Hauptquartier" als Ergänzung zum bisherigen Firmensitz in Seattle. Bei dem monatelangen Buhlen um die Gunst des Handelsriesen hatten sich mehrere Dutzend Städte beworben und sich mit ihren Offerten überboten.

Amazon entschied sich schliesslich dafür, jeweils rund 25'000 Jobs in New York und in North Virginia in der Nähe der Hauptstadt Washington zu schaffen. In New York konnte sich Amazon auch Hoffnungen auf Steuervergünstigungen von bis zu drei Milliarden Dollar machen.

Das Vorhaben in North Virginia solle weiter vorangetrieben werden, teilte Amazon mit. Die Suche nach einem weiteren Standort neu zu starten, sei derzeit nicht geplant.