Alt-Bundesrätin Metzler berät Exporteure ++ Online-Pionier Brack.ch schafft 125 Jobs ++ Trumps Mann in Montreux

900 Personen kommen ans «Corona-SEF», in normalen Jahren sind es 1600, doch noch sind Veranstaltungen nur bis zu 1000 Teilnehmern erlaubt. Die Organisatoren des Swiss Economic Forum (SEF) haben sich - anders als der «grosse Bruder» in Davos, das WEF - entschieden, den Anlass physisch durchzuführen. Es gibt ein minutiöses Schutzkonzept. Dazu zählen Temperaturmessen für alle, Maskenpflicht und die Aufteilung in abgetrennte Sektoren, um die Durchmischung tief zu halten. Das SEF ist nach dem Lucerne Festival der zweite Grossanlass ausserhalb des Sports, der in der Schweiz stattfindet.