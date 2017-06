Die Europäische Union hat Roaming per 15. Juni 2017 abgeschafft. Schweizer profitieren davon allerdings nicht. Sie müssen die teils horrenden Gebühren weiterhin bezahlen – ausser sie sind Kunde bei UPC. Das Unternehmen schliesst sich der EU an und streicht Roaming aus seinen Mobile-Abos.

Wer über eines der neuen "Mobile Europe Flat-Abos" verfügt, bezahlt für Internet, Telefonie und SMS-Verkehr in der EU gleich viel wie in der Schweiz. Dieses Angebot sei im Schweizer Markt einzigartig, schreibt UPC in einer Mitteilung. Die Abos sind ab dem 28. Juni zu haben.

Das beinhalten die drei neuen Abos

Internet (1 GB, 4GB, 10GB pro Monat) in der Schweiz und der EU

Unlimitierte Anrufe und SMS innerhalb der Schweiz

Anrufe innerhalb des EU-Aufenthaltslandes

Anrufe in die Schweiz

Eingehende Anrufe im EU-Aufenthaltsland

Das beinhalten die Abos nicht

Anrufe aus der Schweiz in die EU

Anrufe zwischen EU-Ländern

Das gilt es ausserdem zu beachten

Die roamingfreien Abos kosten pro Jahr 72 Franken mehr als die weiterhin bestehenden "Mobile Swiss"-Abos

Die Leistungen der roamingfreien Abos beschränken sich auf die EU.

Das billigste Roamingpauschalabo von UPC kostet 35 Franken pro Monat und enthält neben unbeschränkten Anrufen und SMS in der EU noch 1 GB Datenvolumen, wie die grösste Kabelnetzbetreiberin der Schweiz am Montag bekannt gab. Bei Anrufen gilt dies allerdings nicht für Gespräche von einem EU-Land in ein anderes.

Die Konkurrenz sei wesentlich teurer, analysierten die Internetvergleichsdienste Verivox und Dschungelkompass auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. So koste das günstigste Abo mit Inklusiv-Minuten und Inklusiv-Daten fürs Roaming bei der Swisscom 60 Franken im Monat, erklärte Verivox-Telekomexperte Ralf Beyeler. Allerdings sei bei diesem Swisscom-Abo das Internet sehr langsam.

Salt verlange 89 Franken für das günstigste Abo mit Roaming-Minuten und Roaming-Daten. Bei Sunrise seien es 100 Franken und Yallo 88 Franken, stellte Beyeler fest.