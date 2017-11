Im Vorjahr belief sich der Umsatz nach drei Quartalen noch auf 422,1 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Über den bisherigen Gewinn in diesem Jahr wies Aevis Victoria keine Zahlen aus.

Das Unternehmen mit Sitz in Freiburg ins unter anderem an der zweitgrössten Privatklinikgruppe der Schweiz, Swiss Medical Network, der Luxushotelgruppe Victoria-Jungfrau Collection und am Telemedizinanbieter Medgate beteiligt. Im September hatte Aevis Victoria angekündigt, in den kommenden Quartalen weitere Akquisitionen und Investitionen zu tätigen.