Auf vergleichbarer Basis, also ohne Zu- und Verkäufe sowie bereinigt um Währungseffekte, beträgt das Plus 3 Prozent, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Das ist besser als von den meisten Analysten erwartet. ABB selbst sieht sich auf Kurs, das Jahr 2017, welches der Konzern als Übergangsjahr definiert hat, erfolgreich abzuschliessen.

Anlass zum Optimismus geben auch die Aufträge, vor allem auch aus der Robotik. Der Auftragseingang legte insgesamt um 8 Prozent auf fast 8,16 Milliarden Dollar zu. Der Gewinn blieb mit 571 Millionen Dollar mit einem Plus von einem Prozent in etwa konstant.