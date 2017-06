97 Prozent der postalischen Dienstleistungen könne die Kundschaft bei einer Agentur erledigen, sagte Thomas Baur, Leiter Poststellen und Verkauf der Post, an der Medienkonferenz vom Freitag. Beispielsweise habe die Post Massensendungen und Abholungen für KMUs wieder in die Dienstleistungen der Agenturen aufgenommen. Auch Bareinzahlungen sind an Orten ohne Poststellen über den Pöstler wieder möglich.

Die Forderungen gehen weiter. Das Parlament verlangt, dass die Post in allen ganzjährig bewohnten Siedlungen zugestellt wird. Heute kann sie nämlich auf eine Zustellung verzichten, wenn eine Siedlung aus weniger als fünf Häusern auf einer Hektare besteht oder wenn der Weg zu einem Haus länger als zwei Minuten dauert.

Seit der Bekanntgabe der Schliessungen von 600 Poststellen im Herbst wehren sich Bevölkerung und Politik heftig. So musste die Post beim geplanten Abbau der Postdienste in den Randregionen Abstriche machen. Doch der Wandel müsse stattfinden, betonte Konzernleiterin Susanne Ruoff. Die Post befinde sich fast 90 Prozent im Wettbewerb. In der digitalen Welt lauere die Konkurrenz zudem nicht nur in der Schweiz.