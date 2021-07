Die Bob- und Rodelbahn am bayrischen Königssee ist durch das schwere Unwetter in der Nacht auf Sonntag zerstört worden. Geröll- und Wassermengen flossen die Bahn hinunter und überschwemmten die Anlage. Bayern wurde in der Nacht auf Sonntag schwer von den starken Regenfällen getroffen. Zahlreiche Häuser mussten aufgrund von Hochwasser geräumt werden.