Während der Pandemie schwanger verlassen : Diese Mutter verarbeitet das Erlebnis in einem Theaterstück

In einem speziellen Theaterprojekt verarbeiten Mütter von Corona-Babys oder Frauen, die gerne Kinder hätten, ihre Erlebnisse während der Corona-Pandemie. Die Premiere von «Start-21» findet nächste Woche in der Tuchlaube in Aarau statt.