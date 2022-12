Tele M1

Grippewelle Die Nordwestschweiz gehört zum Grippe-Hotspot der Schweiz Eine grosse Grippewelle überrollt erstmals nach drei Jahren wieder die Schweiz. Besonders stark betroffen ist aktuell die Nordwestschweiz. Das bekommt auch die Medbase Apotheke in Solothurn zu spüren.

Kaum ist Corona weniger ein Thema, klopft bereits die altbekannte Grippe mit ihren Symptomen an die Tür. Besonders gut merken das auch die Apotheken in der Nordwestschweiz.

Dominik Schroeder, Geschäftsführer der Medbase Apotheke Solothurn, sagt gegenüber Tele M1: «Wir sehen es vor allem an den Stückzahlen gewisser Produkte, die wir verkaufen und die gerne genommen werden, um die Grippe-Symptome zu bekämpfen. Diese sind deutlich höher als im letzten Jahr.»

Die Grippesaison hält in diesem Jahr früh Einzug, wie ein Blick auf die Grafik des Bundesamts für Gesundheit zeigt. Die Zirkulation von Influenza-Viren steigt besonders stark in der Nordwestschweiz. Die Medbase Apotheke in Solothurn verkauft von bestimmten Medikamenten bereits jetzt mehr als doppelt so viele wie im Dezember 2021. (bey)