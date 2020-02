Soldat schiesst in Einkaufszentrum um sich – mindestens drei Tote

Ein Unbekannter hat in einem Einkaufszentrum in Thailand das Feuer eröffnet und mindestens drei Menschen erschossen. Der Schütze sei noch auf der Flucht, sagte Polizeisprecher Krissana Pattanacharoen der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Laut Medienberichten ist die Zahl der Todesopfer weitaus höher. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Provinz Nakhon Ratchasima rund 260 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bangkok.

Thailändischen Medien zufolge wurden bei dem Amoklauf mindestens ein Dutzend Menschen getötet. Bei dem Schützen habe es sich um einen Soldaten gehandelt. Unter den Todesopfern habe sich auch der Vorgesetzte des Soldaten sowie wie weitere Militärangehörige und Bürger befunden. Bei seiner Flucht habe der mutmassliche Täter auch mehrere Polizisten mit einer Maschinenpistole erschossen. Er sei in einem Militärfahrzeug geflohen.