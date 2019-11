Zwischen Elend und Chaos - das sind die wichtigsten Geschichten dieses Fussballwochenendes

Von der Bayern-Chefetage sprach der Vorsitzende Karl-Heinz Rummenigge. «Die Leistungen in den vergangenen ­Wochen und auch die Resultate haben uns ­gezeigt, dass Handlungsbedarf bestand.» Der Rückhalt von ­Kovac in der Mannschaft wurde zuletzt von Tag zu Tag kleiner. Aufhorchen liess vor allem die Aussage von Manuel Neuer nach dem Spiel in Frankfurt, ­wonach das 1:5 «kein riesiges Wunder» sei, sondern «sich ­angebahnt» habe.

Eine Demütigung, die am Sonntagabend ein prominentes Opfer forderte. Niko Kovac wurde als Bayern-Trainer entlassen. Zunächst schien es, als würde der Trainer noch einmal eine letzte Gnadenfrist erhalten. Als dürfe er die Münchner beim anstehenden Showdown gegen Borussia Dortmund am nächsten Samstag noch coachen. Kurz vor 21 Uhr bestätigte der Verein aber die Trennung.

Arsenal auch ohne Captain Xhaka miserabel

Wie angekündigt, verzichtete Arsenal-Trainer Unai Emery am Samstag auf Granit Xhaka. Nur: Besser lief es den Gunners auch ohne ihren Captain nicht. Das 1:1 gegen Wolverhampton war bereits das dritte Spiel in Serie ohne Sieg – immer gegen vermeintliche Aussenseiter. Arsenals Leistung war gar noch schlechter als das Resultat.

Der Druck auf Emery nimmt zu. Sein Zögern in der Causa Xhaka wird ihm in England als Schwäche ausgelegt. Anstatt seinen Captain zu stützen, lässt er ihn allein. Bereits geistert in London der Name José Mourinho herum. Arsenal versuchte hektisch zu dementieren. Wann Xhaka wieder spielt, ist offen. Die Chancen, dass er Captain bleibt, sinken derweil. Emery liess durchblicken, dass er sich vorstellen kann, Pierre Emerick Aubameyang zum neuen Spielerführer zu ernennen.