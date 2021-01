Zweite Saisonniederlage für Capelas Atlanta Hawks

(gav) Atlanta liegt in der Mitte des dritten Viertels noch deutlich mit 67:52 in Führung. Dann gelingt den Gästen aus Ohio die Wende. Clint Capela steht insgesamt während 31 Minuten auf dem Parkett. Das ist die längste Einsatzzeit für den Genfer der bisherigen Saison. Er verbucht 16 Punkte und 16 Rebounds, zudem gelingen ihm drei Steals und zwei Blocks.

In der Eastern Conference liegen Atlanta und Cleveland mit je vier Siegen und zwei Niederlagen gleichauf. Die Philadelphia 76ers führen die Eastern Conference mit nur einer Niederlage an. In der Western Conference führen die Phoenix Suns, die ebenfalls erst einmal verloren haben.