ZSC Lions: Mit den Millionen des Milliardärs, der besten Mannschaft, dem besten Trainer und dem besten Präsidenten zum Titel?

Grosse Vermögen werden oft in Zeiten der Krise gemacht. Wer zielstrebig durch eine Welt geht, die ein wenig aus den Fugen geraten ist, kommt weit. Es ist zwar ein wenig bösartig, die ZSC Lions als «Krisengewinnler» zu bezeichnen. Aber diese Be­zeichnung trifft die Sache am besten.

Die Zürcher haben die Turbulenzen der vergangenen Monate am besten gemeistert. Sie haben alle neun Vorbereitungsspiele gewonnen, auch die gegen die Topteams Zug (7:4) und zweimal gegen Davos (3:1 und 5:3). Sie sind trotz eingeschränkter Nutzungsmöglichkeiten im Hallenstadion dazu in der Lage, allen Dauerkartenbesitzern Einlass zu gewähren, weil das Hallenstadion auch in normalen Zeiten nur Sitzplätze hat.



Die Besitzer des Klubs rund um den Milliardär Walter Frey haben zudem die Liquidität für eine Transferoffensive gesichert. Mit Sven Andrighetto ist der begehrteste Spieler auf dem Transfermarkt in Zürich gelandet. Nicht zuletzt deshalb, weil der einzige ernsthafte Konkurrent – der EV Zug – wegen eines selbstverordneten Personalstopps auf dem Transfermarkt nur zögerlich aufgetreten ist. Auch EVZ-Präsident Hans-Peter Strebel ist ein Milliardär. Womöglich haben die Zuger den Titel im Sommer verspielt.



Beste Mannschaft, bester Trainer, bestes

Die Absturzgefahr ist viel geringer als vor zwei Jahren. Die ZSC Lions starten als klare Favoriten in die neue Saison. Seit den Zeiten des «Grande Lugano» in den späten 1980er-Jahren hat es im Playoff-Zeitalter (seit 1986) nie mehr einen so klaren Titelanwärter ge­geben. Zwar schien schon einmal nichts und niemand die ZSC Lions aufhalten zu können. Das war nach dem Titelgewinn von 2018. Meistertrainer Hans Kossmann blieb zwar nicht an Bord. Aber Sportchef Sven Leuenberger machte die Meistermannschaft durch geschickte Transfers noch besser. Und dann scheiterten die Zürcher grandios und erreichten nicht einmal die Playoffs. Im letzten Frühjahr sind die ZSC Lions «nur» Qualifikationssieger geworden. Aber sie sind die «gefühlten» Meister des Jahres ohne Playoffs.

Warum ist die Absturzgefahr jetzt so viel geringer als vor zwei Jahren?

Im Unterschied zur echten Meistersaison 2017/18 ist der Trainer geblieben. Der charismatische Rikard Grönborg wird das Ruhen auf den Lorbeeren nicht dulden. Der Verlust von Topskorer Pius Suter ist durch den Transfer von Sven Andrighetto kompensiert. Weil Suter in die NHL wechselt, dürfen ihn die Zürcher durch einen 5. Ausländer ersetzen, der aber noch nicht geholt wurde. Suter verbringt seine Wartezeit auf den NHL-Saisonstart bei den GCK Lions. Mit dem Farmteam trainiert und spielt er. Obwohl ein Einsatz bei den ZSC Lions möglich wäre. Aber ein so wichtiger Spieler, der voraussichtlich im November schon wieder gehen wird, hilft nicht bei der Entwicklung der Mannschaft. Die Erwartungshaltung ist viel höher als anderswo.