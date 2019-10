Wutanfall von Trainer Magnin trotz Überraschungssieg

Das Fussballwochenende hat es in sich: Der FC Zürich schlägt den FC Basel und macht die Young Boys zum neuen Super-League-Leader; in der Bundesliga verteidigt Borussia Mönchengladbach dank Schweizer Toren von Elvedi und Zakaria die Spitze – und in Kiel passiert in der 2. Bundesliga ganz Kurioses.