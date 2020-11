Wir sehen derzeit die beste Fussball-Nati aller Zeiten

Was nun? Ist vieles schlecht, weil das Fussball-Nationalteam in diesem Jahr immer noch kein Spiel gewonnen hat? Ist vieles gut, weil der letzte Eindruck zählt und ein 1:1 gegen Spanien mehr als ordentlich ist? Für ein Fazit, das allein auf das Resultat zielt, ist es zu früh. Eine Partie steht noch aus. Am Dienstag, gegen die Ukraine. Gewinnt die Schweiz 1:0, 2:1 oder mit zwei Toren Differenz, verhindert sie den Abstieg aus der höchsten Spielklasse der Nations League.

Dass die Schweizer gegen die Ukraine unter Siegzwang stehen, haben sie sich selbst zuzuschreiben. Ein übermütiger und teils naiver Auftritt in der Ukraine (1:2). Mangelhafte Effizienz gegen Deutschland (1:1). Ein kapitaler Fehler in Spanien (0:1). Fehlende Kaltblütigkeit nach der Zweitoreführung in Deutschland (3:3). Die Unzulänglichkeiten haben Punkte gekostet. Resultatkrise, das trifft es. Denn die Auftritte selbst waren mutig, leidenschaftlich, teilweise auch reif. Nie langweilig, immer selbstbewusst. Das ist eine neue Qualität.

Ausserdem: Gegen wen hat die Schweiz Punkte liegen lassen? Abgesehen von der Ukraine gegen zwei Schwergewichte des Fussballs: Spanien und Deutschland. Bei den Deutschen bilden fünf aktuelle Champions-League-Sieger das Gerüst. Spanien wird hauptsächlich von Spielern aus englischen Topklubs sowie Barcelona und Real Madrid bestückt. Nichts gegen Benfica Lissabon, Wolfsburg oder Bergamo, wo Schweizer kicken. Aber es ist nicht die gleiche Währung.