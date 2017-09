Heute trifft Buess mit St. Gallen auf den FC Basel. Und er macht kein Geheimnis aus seinen Gefühlen für den Serienmeister: «Ich fühle mich ungemein wohl in St. Gallen und bin sehr dankbar für die Chance, die ich hier gekriegt habe. Aber es war und ist noch immer ein Bubentraum, irgendwann für den FCB aufzulaufen.» Eigentlich würde er perfekt in die neue Strategie der Basler passen. Einer aus dem eigenen Nachwuchs. Ein lauffreudiger, physisch starker Spieler. Einer, wie der FCB ihn suchte und dann Cedric Itten aus Luzern zurückholte. Hat sich Buess da nicht auch Hoffnungen gemacht? «Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich am absolut richtigen Ort. Ich weiss, dass ich noch nicht so weit bin, dass ich beim FCB eine grosse Rolle spielen könnte.»

Noch nicht reif für den FCB

Buess war nie ein Blender. Er weiss, wo seine Grenzen sind. Und der FCB war bisher eine solche Grenze. Sieben Mal traf er bisher auf seinen Stammverein. Jedes Mal verlor er. Das soll heute anders werden. Zwar konnten auch die Ostschweizer im Cup nicht überzeugen, mogelten sich mit einem Sieg im Penaltyschiessen (Buess verschoss) gegen die Zweitligisten aus Linth in den Achtelfinal. In der Liga jedoch liegt St. Gallen nur zwei Punkte hinter Basel. Der FCB ist verwundbar, das haben die ersten Runden gezeigt. Buess: «Schon möglich, dass sie verwundbarer sind als in den Vorsaisons. Aber wir wissen, wie gefährlich sie sind. Gerade in Momenten, in denen man denkt, dass sie zu packen sind.» Und für einmal stehen die Chancen gut, dass Buess im Rampenlicht stehen wird.