Als das Spiel gegen Vaduz zu Ende und 3:1 gewonnen ist, werfen die Spieler des FC Schaffhausen ihren Trainer in die Höhe. So, als hätte sie Murat Yakin soeben in die Super League geführt. Es ist der Dank an den scheidenden Trainer, der sie in der Rückrunde der letzten Saison vom letzten auf den vierten Rang und in der neuen Spielzeit mit sechs Siegen in sechs Spielen sogar ganz an die Tabellenspitze geführt hat. In Schaffhausen sagen die Leute, Yakin habe ein Wunder vollbracht.

Seither ist er mit den Grasshoppers zweimal in der Super League angetreten − und hat zweimal gewonnen. «Es würde mich nicht überraschen, wenn ihm auch bei den Zürchern etwas Grosses gelänge, sagt Teleclub-Experte Markus Frei.

Schon bevor Yakin mit dem FC Basel zwei Mal Meister wurde und danach eine Saison bei Spartak Moskau in der russischen Premier Liga verbrachte, hatte er mit Aussenseitern Erstaunliches geschafft: mit dem FC Thun den Aufstieg in die Super League und in dieser den fünften Platz; mit dem FC Luzern die Vizemeisterschaft sowie die Teilnahme am Cupfinal. Wo Yakin das Zepter führt, ist der Erfolg nicht weit.

Wie macht er das?

Das Potenzial entfalten

«Er durchschaut den Fussball. Er macht viele Spieler besser, hebt sie auf ein Niveau, das sie vor und nach ihrer gemeinsamen Zeit nicht erreichen», sagt Frei. Er nennt als Beispiel den mittlerweile bei Servette spielenden Steven Lang. «Auch mein Sohn Fabian (heute bei Mainz in der Bundesliga; die Red.) konnte beim FC Basel sein Potenzial erst unter Yakin entfalten», sagt Frei. «Er setzt die Spieler dort ein, wo sie am wirkungsvollsten sind.» Der 65-jährige, einst selber viele Jahre Coach, hatte Yakin begleitet, als dieser nach einer erfolgreichen Spielerkarriere in den Trainerberuf einstieg, die Diplome erwerben musste und deshalb im Jahr 2008 für eine halbe Saison den FC Frauenfeld in der 2. Liga interregional betreute.