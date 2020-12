Wie ein Unfall den Traum von Eishockeyprofi Kevin Lötscher zerstörte – und er zurück ins Leben fand

Der Hammer kam mit Verzögerung und nahm keine Rücksicht. Zweieinhalb Jahre nachdem eine betrunkene junge Frau das Leben des damals 23-Jährigen beinahe auslöschte, wurde es im Kopf von Kevin Lötscher so richtig dunkel. Der schwierige Schritt des endgültigen Rücktritts als Eishockeyprofi löste beim Walliser eine tiefe Depression aus. Wie soll es weitergehen? Was ist in Zukunft mein Antrieb? Wo liegt der Sinn des Lebens? Lötscher benötigte Zeit, professionelle Hilfe und die bedingungslose Unterstützung der Familie, um wieder zu jenem Menschen mit sonnigem Gemüt und positiver Ausstrahlung zu werden, der er war. Und er musste akzeptieren, dass der Unfall für immer Teil seines Lebens sein wird.

Der Unfall vier Tage nach dem sportlichen Höhepunkt

Das Unglück traf Kevin Lötscher im Mai 2011 unvermittelt auf dem Höhepunkt seines sportlichen Schaffens. Nur vier Tage nach einem beeindruckenden Auftritt im Trikot der Schweizer Nationalmannschaft, nach zwei Toren und internationalen Lobgesängen im WM-Duell mit den USA, schlug das Schicksal zu. Die 19-jährige Cloé fuhr ihn am Steuer eines 400 PS starken SUV’s, mit 1,5 Promille Alkohol im Blut und mit massiv überhöhter Geschwindigkeit in einem Kreisel in Siders an. Lötschers Körper flog gut 30 Meter durch die Luft. Mit einem Schädel-Hirn-Trauma wurde er ins Spital eingeliefert. Neun Tage behielten ihn die Ärzte im künstlichen Koma. Als der 23-Jährige aufwachte, musste er die allermeisten Dinge von Grund auf neu lernen: Sprechen, Zähneputzen, Schuhe binden, Gehen.

Doch etwas war für Kevin Lötscher, der keinerlei Erinnerungen mehr an den Unfall, die Tage zuvor und seinen Glanzauftritt gegen die USA hatte, schnell klar. Er wollte wieder zurück aufs Eis. Anknüpfen, wo er als Stürmer nach 325 Partien in der Nationalliga stand – an vorderster Front der verheissungsvollen Schweizer Sporttalente.