Wie die streitbare Lara Gut-Behrami den Weg zurück zum Erfolg fand

Kommentarlos und in Rekordtempo verlässt Lara Gut-Behrami nach ihrem enttäuschenden 16. Platz in der ersten Abfahrt von Crans-Montana das Zielgelände. Ist vielleicht besser so, dann sagt die 29-jährige Tessinerin zumindest nichts, was anderen in den falschen Hals gerät. So wie zwei Tage zuvor, als sie nach dem ersten Training die Organisatoren im Wallis mit der Bemerkung, die Piste befinde sich «in einem katastrophalen Zustand» zur Weissglut treibt.