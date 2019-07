Ein athletischer Mann, der Oberkörper nackt, den Blick in die Ferne gerichtet, läuft der Abendsonne entgegen, durch ein Feld, mit der rechten Hand streift er das Korn. Es ist eine Szene aus dem Film Gladiator. Und es ist der Abend vor dem Wimbledon-Final. Der Mann, der die Szene nachstellt und mit der Welt teilt, heisst: Novak Djokovic. Es ist eine Botschaft– an seinen Gegner, Roger Federer, und an die Welt. Sie lautet: Ich bin bereit. Bereit für den Kampf. Bereit für das, was auf mich zukommt. Denn wer in Wimbledon auf Roger Federer trifft, ist in der Rolle des Spielverderbers. Djokovic aber überwindet alle Widrigkeiten. Er gewinnt ein Spiel, in dem er deutlich weniger Ballwechsel für sich entscheidet. Ein Spiel, in dem er zwei Matchbälle abwehren muss.

Nach den US-Open-Halbfinals 2010 und 2011 ist es das dritte Mal, dass der Serbe gegen Federer ein Spiel gewinnt, in dem er zwei Matchbälle gegen sich hatte. In der Profi-Ära seit 1968 gab es das erst ein Mal in einem Grand-Slam-Final – 2004 in Roland Garros. Es ist kein Zufall, dass dieses Kunststück nun auch Novak Djokovic gelingt. Und es ist auch kein Zufall, dass ausgerechnet Roger Federer der Leidtragende ist. Djokovic stand immer im Schatten von Roger Federer und Rafael Nadal. Vielleicht tut er das noch immer. Doch die Zahlen lügen nicht. Djokovic hat 15 der letzten 35 Grand-Slam-Turniere gewonnen. Er hat das Männer-Tennis im letzten Jahrzehnt mit kurzen Unterbrüchen dominiert.